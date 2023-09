Lễ ký hết hợp tác này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và hai quốc gia Việt Nam – Hoa Kỳ nâng mối quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện.



Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu, đánh giá, sớm báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, làm cơ sở thúc đẩy quá trình đàm phán, hoàn thiện các thủ tục đầu tư của Vietnam Airlines.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng thống Mỹ Biden tại Phủ Chủ tịch chiều ngày 10/9.

Thông tin về lễ ký kết, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết: "Vietnam Airlines đang triển khai xây dựng kế hoạch phát triển đội máy bay giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2035".

"Đầu tư máy bay là dự án trọng điểm để Hãng hàng không Quốc gia đảm bảo đạt được mục tiêu, tầm nhìn chiến lược đã đặt ra trong giai đoạn phục hồi và phát triển bền vững", ông Hoà nêu rõ.

Theo ông Hoà, dự án đầu tư đội máy bay thân hẹp nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á, đồng thời giúp chúng tôi hoàn thiện đội máy bay hiện đại, tiện nghi và tiết kiệm nhiên liệu.

Cũng theo ông Brad McMullen, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng máy bay thương mại của Tập đoàn Boeing cho biết: "Đông Nam Á là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới, và dòng máy bay 737 MAX là lựa chọn phù hợp để Vietnam Airlines đáp ứng nhu cầu của khu vực".

"Chúng tôi đề cao mối quan hệ lịch sử với Vietnam Airlines từ năm 1995 khi hãng lần đầu tiên thuê những chiếc Boeing 767", ông Brad McMullen nhấn mạnh.

Đại diện Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines và tập đoàn sản xuất máy bay Boeing đã ký kết bản ghi nhớ về việc chào bán 50 máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX với giá trị 10 tỷ USD. Ảnh: VNA

Việc ký kết này, sẽ giúp Vietnam Airlines bổ sung khoảng 60 máy bay đến năm 2030 và khoảng 100 máy bay đến năm 2035, trong đó có phương án xem xét khai thác dòng máy bay Boeing 737 MAX. Đây là dòng máy bay thân hẹp một hạng ghế với cấu hình từ 150 - 230 ghế. Dòng máy bay Boeing 737 MAX đang được 70 hãng hàng không trên thế giới khai thác với hơn 1.150 máy bay.



Đội máy bay của Vietnam Airlines hiện tại có 100 chiếc, trong đó gồm 65 máy bay thân hẹp, khai thác hơn 97 đường bay tới 21 điểm nội địa và 29 điểm đến quốc tế, kết nối các thành phố lớn của thế giới với các điểm du lịch hấp dẫn tại Việt Nam.

Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Theo Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines cho thấy, trong quý II/2023, Vietnam Airlines có tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 20.696 tỷ đồng, cao hơn 12,3% so với quý II/2022.

Vietnam Airlines đã có quý thứ 2 liên tiếp có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Vietnam Airlines ghi nhận lãi gộp 929 tỷ đồng trong quý II/2023, đây cũng là quý lãi gộp thứ hai liên tiếp của Tổng công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 44.000 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ; lãi gộp đạt gần 2.900 tỷ, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ gộp nửa đầu năm ngoái.

Mặc dù có sự tăng trưởng, nhưng sau khi hạch toán hết các khoản chi phí, Vietnam Airlines vẫn ghi nhận lỗ sau thuế 1.331 tỷ đồng.

Khoản lỗ này đã giảm mạnh và chỉ bằng 1/4 so với 6 tháng đầu 2022. Khoản lỗ của quý II/2023 cũng giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do các công ty con kinh doanh có lãi và các doanh nghiệp vận tải giảm lỗ.

Đối với công ty mẹ, Tổng doanh thu và thu nhập khác quý II/2023 tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 23,5 % trong đó doanh thu quốc tế tăng mạnh nhờ thị trường khu vực châu Âu, Úc và Mỹ phục hồi tốt.

Tổng chi phí quý II/2023 của công ty mẹ tăng 11% (tương đương tăng 1.676 tỷ đồng) so với quý II/2022, chủ yếu do chi phí giá vốn đi lên tương ứng với sản lượng.