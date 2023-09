Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden và phái đoàn đến Thủ đô Hà Nội theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ngành hàng không Việt Nam sẽ có những ký kết thoả thuận hợp tác với Tập đoàn Boeing.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng thống Mỹ Biden tại Phủ Chủ tịch chiều ngày 10/9

Xác nhận với PV Dân Việt, đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) cho biết, Vietnam Airlines sẽ có ký thỏa thuận với Tập đoàn Boeing về việc mua thêm máy bay để thiết lập đội máy bay phục vụ chiến lược phát triển của hãng hàng không quốc gia.

Đối với những thông tin đồn đoán về việc Vietnam Airlines sẽ mở đường bay thẳng Việt Nam - Mỹ, đại diện Vietnam Airlines cho biết: "Ngoài việc ký kết thoả thuận mua thêm máy bay, Vietnam Airlines không có thoả thuận mở đường bay thẳng Việt Nam - Mỹ".

Dự kiến, lễ ký kết thoả thuận giữa Vietnam Airlines với Tập đoàn Boeing sẽ diễn ra vào chiều nay (11/9), giá trị thỏa thuận mua 50 tàu bay 737 Max này của Vietnam Airlines có thể vào khoảng 10 tỷ USD.

Được biết, theo kế hoạch kinh doanh của Vietnam Airlines, dự kiến đến năm 2025, Vietnam Airlines cần khoảng 135 - 149 tàu bay. Trong số này, đội tàu bay thân rộng từ 34 - 37 chiếc; đội tàu bay thân hẹp từ 95 - 120 chiếc (cần bổ sung thêm 50 - 75 tàu); đội tàu bay phản lực từ 6 - 20 chiếc.

Cùng với đó, hãng cũng lên kế hoạch trả một số máy bay thuê khi hết hợp đồng và đưa ra khỏi đội tàu bay những máy bay tuổi trên 12 năm, để tiết kiệm chi phí vận hành. Do đó, Vietnam Airlines cần bổ sung thêm một số máy bay mới để bù vào số máy bay cắt giảm trên.

Theo Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines cho thấy, trong quý II/2023, Vietnam Airlines có tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 20.696 tỷ đồng, cao hơn 12,3% so với quý II/2022.

Vietnam Airlines đã có quý thứ 2 liên tiếp có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Vietnam Airlines ghi nhận lãi gộp 929 tỷ đồng trong quý II/2023, đây cũng là quý lãi gộp thứ hai liên tiếp của Tổng công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 44.000 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ; lãi gộp đạt gần 2.900 tỷ, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ gộp nửa đầu năm ngoái.

Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA





Mặc dù có sự tăng trưởng, nhưng sau khi hạch toán hết các khoản chi phí, Vietnam Airlines vẫn ghi nhận lỗ sau thuế 1.331 tỷ đồng.

Khoản lỗ này đã giảm mạnh và chỉ bằng 1/4 so với 6 tháng đầu 2022. Khoản lỗ của quý II/2023 cũng giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do các công ty con kinh doanh có lãi và các doanh nghiệp vận tải giảm lỗ.

Đối với công ty mẹ, Tổng doanh thu và thu nhập khác quý II/2023 tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 23,5 % trong đó doanh thu quốc tế tăng mạnh nhờ thị trường khu vực châu Âu, Úc và Mỹ phục hồi tốt.

Tổng chi phí quý II/2023 của công ty mẹ tăng 11% (tương đương tăng 1.676 tỷ đồng) so với quý II/2022, chủ yếu do chi phí giá vốn đi lên tương ứng với sản lượng.

Trong 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines Group (gồm ba hãng là Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã vận chuyển tổng cộng 11,8 triệu lượt khách nội địa cũng như quốc tế, tăng trưởng 28,2% so với nửa đầu 2022 và chiếm gần 43% thị phần của hãng bay Việt Nam. Trong đó, riêng Vietnam Airlines đã vận chuyển 9,94 triệu lượt khách, tăng trưởng 25,0% và chiếm 36,0% thị phần. Vietnam Airlines Group cũng chuyên chở hơn 100 nghìn tấn hàng hóa trong nửa đầu năm 2023, chiếm hơn 65% thị phần hàng không Việt Nam.