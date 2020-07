Viettel ++ đạt 15 triệu người dùng sau 1 năm ra mắt

Các bước tham gia chương trình quay số "Đổi điểm quay số trúng ngay triệu quà

+ Bước 1: Khách hàng truy cập bằng một trong các cách sau: Truy cập app My Viettel, web cong.viettel.vn; ussd *098#

+ Bước 2: Tiến hành đổi điểm tiêu dùng Viettel++ ra lượt quay số online. Cứ 200 điểm sẽ đổi được 01 lượt quay số online và 01 mã dự thưởng cuối chương trình.

+ Bước 3: Hệ thống sẽ nhắn tin thông báo về việc khách hàng đã đổi lượt quay thành công.

+ Bước 4: Khách hàng thực hiện quay số online trên cơ sở số lượt quay may mắn có được bằng cách truy cập vào app My Viettel hoặc web cong.viettel.vn trong phần game Quay số may mắn để thực hiện quay số.