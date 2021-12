Ngày 15/12, tại huyện Bắc Trà My, Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông Quân đội (Viettel) phối với UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Đây là mô hình được triển khai trên nền tảng giải pháp Smartcity của Tập đoàn Viettel.

Tập đoàn Viettel đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh tại huyện miền núi Bắc Trà My (Ảnh: Trương Hồng)

Trung tâm điều hành thông minh IOC huyện Bắc Trà My được triển khai các dịch vụ giám sát thông minh, bao gồm: Nền tảng Trung tâm Điều hành thông minh; hệ thống Giám sát điều hành an ninh trật tự và giao thông; hệ thống giám sát điều hành thông tin trên môi trường mạng (Reputa); hệ thống Giám sát điều hành dịch vụ Công trực tuyến; hệ thống điều hành chuyên ngành giáo dục và hệ thống giám sát điều hành chuyên ngành y tế.

Trong đó, dịch vụ tiếp xúc với người dân nhiều nhất là phản ánh kiến nghị. Người dân có thể phản ánh, kiến nghị về những bất cập trong đời sống xã hội với chính quyền trực tiếp bằng smartphone hoặc qua website của Trung tâm, kèm theo hình ảnh, video. Những phản ánh này được Trung tâm ghi nhận và chuyển về các cơ quan chức năng xử lý. Quá trình tiếp nhận, xử lý và kết quả được đăng tải để người dân có thể giám sát quá trình đến khi ra kết quả cuối cùng.

Quan cảnh Viettel đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh tại huyện miền núi Bắc Trà My (Ảnh: Trương Hồng)

Đặc biệt, Dịch vụ giám sát an ninh trật tự, giao thông, giám sát sạt lở, mực nước khu vực đập tràn, thủy điện thông qua cảm biến camera góp phần tác động tích cực đến thay đổi xã hội trên địa bàn của huyện Bắc Trà My. Dữ liệu được thu thập từ hệ thống camera lắp đặt trên địa bàn thành phố sẽ được chuyển về Trung tâm điều hành tập trung. Tại đây, hệ thống sẽ phân tích và đưa ra các cảnh báo vi phạm; đồng thời thực hiện kiểm tra, xác minh mức độ cảnh báo, hỗ trợ công an hoặc các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xử lý. Cảnh báo cho người dân về các vị trí có nguy cơ sạt lở hoặc sạt lở về mực nước định tuyến lại tuyến đường để giúp người dân tránh khỏi những nguy cơ xảy ra trong quá trình di chuyển…

Hiện tại, đã có 15 đầu mối cơ quan xử lý những phản ánh trực tuyến của người dân thông qua Trung tâm Điều hành thông minh, gồm các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Trương Hồng)

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh tại buổi lễ: "Việc đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh do Viettel Quảng Nam là đơn vị triển khai là những kết quả ban đầu đã mở ra một cách nhìn lạc quan về mô hình hoạt động điều hành tốt để tự tin tiếp tục phát triển; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, vì vậy, một khi người dân và doanh nghiệp đã tham gia vào hệ thống thì tính khả thi của chương trình càng cao và tính thực tiễn càng hiệu quả".

Ông Hoàng Ngọc Phương - Giám đốc Viettel Quảng Nam, đơn vị triển khai giải pháp tại huyện Bắc Trà My nhấn mạnh: "Mô hình triển khai hệ thống ở huyện Bắc Trà My đã được ứng dụng những công nghệ hiện đại 4.0 để giải quyết những vấn đề rất cụ thể của huyện. Trong giai đoạn tiếp theo của dự án, Viettel cam kết sẽ luôn đồng hành cùng UBND huyện Bắc Trà My, áp dụng tối đa các nền tảng công nghệ số mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống, đảm bảo tính liên thông, đồng nhất và bảo mật, an toàn thông tin tối đa".

Trung tâm Điều hành thông minh tại huyện Bắc Trà My do Viettel Quảng Nam là đơn vị triển khai (Ảnh: Trương Hồng)

Theo dự kiến trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, hệ thống Trung tâm điều hành thông minh huyện Bắc Trà My sẽ còn triển khai thêm nhiều hạng mục như: Đầu tư đồng bộ hệ thống Camera an ninh trật tự, giao thông tới trên địa bàn toàn huyện; Hệ thông giám sát cảnh báo thiên tai (sạt lở); hệ thống Giám sát dịch vụ công 1 cửa; hệ thống quy hoạch và quản lý đô thị, đất đai; hệ thống quan trắc môi trường; hệ thông đài truyền thanh không dây; hệ thống Du lịch thông minh, chiếu sáng thông minh; xây dựng chính quyền số; hệ sinh thái y tế và giáo dục cho người dân … góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao chất lượng đời sống xã hội và phục vụ người dân một cách tốt nhất.