VinFast VF 6 Base và VF 7 Base có tên gọi mới

Với tên gọi mới, VinFast VF 6S được định vị là dòng xe nâng tầm trải nghiệm gia đình, với nhiều trang bị công nghệ cao cấp cùng mức giá chỉ từ 675 triệu đồng. Mẫu xe được vinh danh là "Ôtô của Năm" trong phân khúc gầm cao cỡ B tại Giải thưởng Car Awards 2023 được xem là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng mong muốn sở hữu một dòng ô tô gia đình rộng rãi, tiện nghi, mang đến trải nghiệm lái xe thoải mái và an toàn.



Trong khi đó, VF 7S được xem là mẫu xe giúp người dùng bứt phá giới hạn, thỏa mãn đam mê, với thiết kế, trang bị nổi bật, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng mức giá chỉ từ 850 triệu đồng. Mẫu eSUV cỡ C dành cho khách hàng yêu thích phong cách thể thao, năng động, đồng thời mong muốn trải nghiệm cảm giác lái xe phấn khích và đầy hứng khởi.

Xét tương quan khi so sánh với các dòng xe xăng cùng phân khúc, dù không phải phiên bản Plus nhưng VF 6S và VF 7S vẫn nổi trội hơn hẳn về không gian nội thất rộng rãi, trang bị vượt trội cũng như chi phí sử dụng tiết kiệm. Vì thế, VF 6S và VF 7S được đánh giá là lựa chọn hoàn hảo với ngân sách tối ưu.

Được chắp bút từ studio danh tiếng Torino Design, VinFast VF 6S sở hữu ngoại hình bắt mắt với chiều dài trục cơ sở lên đến 2.730 mm, giúp không gian nội thất trong xe rộng rãi nhất phân khúc B, mang lại sự thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau.

Torino Design cũng mang tới cho VinFast VF 7S một thiết kế "vũ trụ phi đối xứng" thời thượng. Mui xe vuốt xuôi về phía sau phong cách coupe kết hợp với la-zăng hợp kim 20 inch giúp VF 7S nam tính và thể thao hơn. Chiều dài trục cơ sở của VF 7S lên tới 2.840 mm - vượt trội hơn tất cả các đối thủ chạy xăng trong phân khúc C. Ngoài ra, mẫu C-SUV điện còn sở hữu nhiều trang bị tiện nghi vượt tầm phân khúc như màn hình cảm ứng 12,9 inch, HUD trên kính lái (tùy chọn), hệ thống 8 loa…

Đặc biệt, trải nghiệm lái trên VF 7S được đánh giá là vượt trội so với các mẫu xe xăng cùng tầm tiền với động cơ có công suất tối đa 130kW, mô men xoắn cực đại 250Nm. Các mẫu xe xăng cùng tầm giá hiện chỉ có công suất khoảng 103-116kW và mô men xoắn cực đại từ 200Nm đổ xuống, kém xa VF 7S.

So về hiệu quả kinh tế, cả hai mẫu VF 6S và VF 7S đều được đánh giá cao hơn hẳn so với xe xăng cùng phân khúc, từ chi phí lăn bánh, chi phí nhiên liệu đến phí bảo trì, bảo dưỡng. Cụ thể, do được miễn 100% lệ phí trước bạ, VF 6S và VF 7S giúp khách hàng tiết kiệm đến gần 100 triệu đồng khi đăng ký biển số, giúp giá lăn bánh chỉ nhỉnh hơn chút ít so với giá niêm yết. Chi phí nhiên liệu của VF 6S nếu tính cả phí thuê pin cũng chỉ khoảng 1.100 đồng/km, trong khi với VF 7S là khoảng 1.500 đồng/km, thấp hơn rất nhiều so với mức hơn 2.000 đồng/km của xe xăng. Chu kỳ bảo dưỡng dài, ít linh phụ kiện cần thay thế cũng giúp người dùng VF 6S và VF 7S tiết kiệm khoản tiền không nhỏ trong suốt vòng đời xe.

VinFast cũng đang là hãng xe cung cấp nhiều gói bảo hành và dịch vụ hậu mãi hấp dẫn cho khách hàng sử dụng ô tô, như xưởng dịch vụ không ngày nghỉ, dịch vụ sửa chữa lưu động, bảo hành chính hãng 7 năm (VF 6S) và 10 năm (VF 7S) - lâu nhất thị trường. Hệ thống trạm sạc 150.000 cổng trên 63 tỉnh thành, từ sạc thường đến sạc nhanh, giúp người dùng xe điện nói chung và VF 6S, VF 7S nói riêng có thể tiếp cận nhanh chóng để nạp năng lượng cho xe, giúp chủ xe yên tâm trong mọi hành trình.