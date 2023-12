VinFast VF 7 “so găng” Hyundai Tucson: Xe Việt dẫn điểm trước xe Hàn qua các con số

VinFast VF 7 mạnh gấp đôi Huyndai Tucson

Điểm dễ nhận thấy nhất là VF 7 áp đảo hoàn toàn so với Tucson về sức mạnh động cơ và khả năng vận hành. Cụ thể, mẫu C-SUV của VinFast được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 130 kW, mô-men xoắn cực đại 250 Nm (bản Base). Trong khi đó, ở hai phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt, Tucson máy xăng 2.0 có công suất tối đa chỉ 116 kW, mô-men xoắn cực đại 192 Nm.

Ở phiên bản cao cấp nhất, mẫu C-SUV Hàn Quốc dùng động cơ 1.6 tăng áp, công suất 134 kW, mô-men xoắn cực đại 265 Nm khá ấn tượng trong phân khúc. Tuy nhiên, những con số này cũng chỉ bằng phân nửa so với sức mạnh 260 kW và sức kéo 500 Nm của "cỗ máy" VF 7 Plus.

Trong khi "đàn anh" Tucson mang ngoại hình "cơ bắp", "tân binh" VF 7 lại sở hữu diện mạo thể thao, cá tính và đầy đam mê.

Trong phân khúc C-SUV hiện tại, VF 7 Plus thực sự không có đối thủ xứng tầm về sức mạnh động cơ. Theo đánh giá của những chuyên gia đầu tiên trải nghiệm VF 7, SUV điện này thể hiện khả năng tăng tốc mạnh mẽ, mang đến cảm giác lái phấn khích. Trên thị trường hiện nay, những mẫu xe sang châu Âu chạy xăng có động cơ "khủng" như VF 7 thường có giá 4 - 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, VF 7 còn vượt trội Tucson ở gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Đây là ưu điểm của xe điện VinFast nói chung khi so với đối thủ cùng phân khúc. Thậm chí, những tính năng an toàn trên xe VinFast còn ngang ngửa các dòng xe ở phân khúc trên.

Giá lăn bánh, chi phí sử dụng VF 7 tối ưu hơn Tucson

Mức giá của VF 7 được giới quan sát đánh giá cạnh tranh trong mặt bằng chung của phân khúc C-SUV. Cụ thể, bản Base có giá 850 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 999 tỷ đồng (đã bao gồm pin). Bên cạnh đó, khách hàng đặt cọc trước ngày 31/12/2023 còn được nhận ưu đãi 30 triệu đồng (trừ vào giá xe), miễn phí một năm sạc pin tại trụ sạc công cộng. Hơn thế nữa, xe điện được miễn 100% phí trước bạ nên chi phí lăn bánh tại Hà Nội và TP. HCM của VF 7 Base chỉ là 842 triệu đồng (thuê pin), thậm chí thấp hơn so với mức giá niêm yết.

Trong khi đó, Tucson bản xăng đặc biệt có giá niêm yết là 839 triệu đồng, bản tiêu chuẩn có giá 769 triệu đồng. Mức giá lăn bánh tại Hà Nội của hai phiên bản này lần lượt 911 triệu đồng và 837 triệu đồng, nhờ được giảm 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, thời điểm VF 7 giao xe vào đầu năm 2024, chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ với xe xăng đã kết thúc, khi đó, giá lăn bánh của Tucson sẽ cao hơn hẳn (khoảng 100 triệu đồng) so với VF 7.

Bên cạnh mức giá lăn bánh rẻ hơn, VF 7 còn có chi phí vận hành tối ưu hơn. Phiên bản Base được trang bị bộ pin dung lượng 59,6 kWh, cho quãng đường tối đa 375 km/lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP). Chi phí thuê pin của VF 7 là 2,9 triệu đồng/tháng với quãng đường di chuyển tối đa 3.000 km. Theo đơn giá điện sinh hoạt bậc 5, chi phí năng lượng (gồm thuê pin và sạc pin) của VF 7 Base chỉ khoảng 1.500 đồng/km.

Chiều dài cơ sở của VF 7 lớn hơn 85 mm so với đối thủ Hyundai Tucson.

Trong khi đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của Tucson bản xăng đặc biệt cho đường hỗn hợp là 11 lít/100 km, theo công bố từ hãng. Với quãng đường di chuyển 3.000 km, xe tiêu tốn 330 lít xăng, chi phí nhiên liệu tương đương khoảng 2.524 đồng/km, gấp gần 1,7 lần so với VF 7.

Chưa hết, là xe điện với cấu tạo đơn giản nên chi phí bảo dưỡng của VF 7 còn ăn đứt Tucson. Cụ thể, chi phí bảo dưỡng ô tô điện và ô tô xăng sẽ có sự chênh lệch 40% trên mỗi 1,6 km. Ước tính, chi phí bảo dưỡng ô tô điện như VF 7 trong quãng đường di chuyển 40.000 km là khoảng 4 - 5 triệu đồng. Trong khi đó, cùng quãng đường di chuyển này, chủ xe Tucson sẽ phải chi trả 15 - 18 triệu đồng tiền bảo dưỡng.

Đều sở hữu thiết kế cá tính, song VF 7 lợi thế hơn Tucson về không gian nội thất

Cả hai mẫu xe đều có thiết kế bề ngoài đặc biệt cá tính với nhiều đường nét và hình khối mạnh mẽ. Trong khi vẻ ngoài "cơ bắp" của Hyundai Tucson cũng nhận được nhiều sự đánh giá trái chiều nhau kể từ thời điểm ra mắt, thì VinFast VF 7 thuyết phục hoàn toàn các chuyên gia và khách hàng về vẻ ngoài đầy "đam mê".

Về kích thước, Hyundai Tucson có chiều dài, rộng, cao lần lượt 4,630 x 1,865 x 1,695 mm, trong khi đó VF 7 là 4,545 x 1,890 x 1,635.75 mm. Tuy nhiên, trục cơ sở của VF 7 dài hơn Tucson tới 85 mm, giúp tối ưu không gian cabin, mang lại sự thoải mái và tiện dụng cho hành khách.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia ô tô, hàng ghế thứ 2 của VF 7 rộng rãi, thoải mái cho 3 người lớn. Bên cạnh đó, mẫu xe điện VinFast còn có hàng loạt tiện nghi cho hành khách cũng như người lái theo đặc trưng xe điện.

Trang bị nội thất trên VF 7 cũng cho thấy ngôn ngữ thiết kế mượt mà, tinh tế, hướng tới người dùng nhiều hơn. Ngoài các điểm nhấn là màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn lên tới 12,9 inch hay hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD, VF 7 còn có thêm tùy chọn trần kính toàn cảnh Panorama (phiên bản Plus) mang lại cảm giác sang trọng và trải nghiệm vượt trội so với phân khúc C.

Ảnh 3: Trong khi thiết kế nội thất của Tucson không có nhiều bứt phá, VF 7 được đánh giá cao với không gian tinh tế tập trung tối đa vào trải nghiệm lái.

Trong khi đó, phần lớn những tiện nghi cao cấp này không có trên mẫu Tucson. Thậm chí, theo đánh giá của nhiều chuyên gia về xe, khác với vẻ ngoài, thiết kế nội thất của Tucson có phần cũ kĩ với nội thất phối đơn giản, màn hình kích thước nhỏ, họng gió điều hoà to, không có HUD, chưa lột tả hết được cá tính, sự khỏe khoắn và mạnh mẽ phong cách thể thao như cách Torino Design "thổi hồn" cho nội thất VF 7.

Ra mắt đúng thời điểm mua xe cuối năm, sở hữu hàng loạt ưu điểm từ thiết kế đến khả năng vận hành, VF 7 được giới chuyên môn đánh giá là sản phẩm hàng đầu ở phân khúc. Không những thế, với hàm lượng công nghệ cao và ưu thế nổi trội về tính kinh tế, VF 7 không chỉ "phả hơi nóng" lên Tucson mà thậm chí còn lấn át toàn bộ sản phẩm ở phân khúc C-SUV. Dự báo, phân khúc nóng bậc nhất thị trường sẽ thêm nóng trong dịp mua sắm cuối năm với sự xuất hiện của tân binh nhà VinFast.