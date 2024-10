VinFast VF7, Samsung Galaxy Z Fold6 "thắng lớn" tại giải Better Choice Awards 2024

Better Choice Awards là giải thưởng tôn vinh, đề cao giá trị Đổi mới sáng tạo phục vụ lợi ích thiết thực của người tiêu dùng, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp tổ chức cùng Công ty cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Better Choice Awards có 3 hệ thống giải thưởng lớn bao gồm: Smart Choice Awards, Car Choice Awards và Innovative Choice Awards.

Đến dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương; Giám đốc NIC Vũ Quốc Huy; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VCCorp Vương Vũ Thắng...

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, chương trình được tổ chức với mục tiêu tôn vinh và khuyến khích những sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo đột phá tạo tác động mạnh mẽ, tích cực đến người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương.

Thông qua giải thưởng này, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực để nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những sản phẩm, giải pháp sáng tạo vào thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề của xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Năm nay, Better Choice Awards duy trì 2 hạng mục giải thưởng cao quý nhất là Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng trong hạng mục Smart Choice Awards và Xe dẫn đầu xu hướng trong hạng mục Car Choice Awards.

Samsung Galaxy Z Fold6 đã đoạt giải Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng.

Theo công bố, thương hiệu Samsung với sản phẩm Samsung Galaxy Z Fold6 đã đoạt giải Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng – hạng mục quan trọng nhất của Smart Choice Awards. Đây là sản phẩm mang tính cách mạng, không chỉ thay đổi cách người dùng tương tác với công nghệ mà còn mở ra một kỷ nguyên mới trong việc tiêu dùng thông minh.

Tại hạng mục Car Choice Awards, giải Xe dẫn đầu xu hướng – giải thưởng quan trọng nhất thuộc về thương hiệu VinFast với xe VinFast VF7. Đây cũng là đêm "bội thu" của VinFast khi giành giải Xe quốc dân cho người mới đối với xe VinFast VF6; Xe đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại cho VF7 và Xe năng lượng xanh tiên phong cho VF6.

Xe dẫn đầu xu hướng – giải thưởng quan trọng nhất thuộc về thương hiệu VinFast với xe VinFast VF7.

Ở hạng mục Innovative Choice Awards, giải Top 5 Thương hiệu Đổi mới sáng tạo phục vụ người tiêu dùng được trao cho FPT Smart Cloud, Schneider Electric, Paditech, A2EShip, Pavana.



Giải thưởng "Ngân hàng Xanh của năm" thuộc về Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank), phản ánh chiến lược phát triển bền vững của HDBank với các sáng kiến liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Giải thưởng Thương hiệu đột phá đổi mới sáng tạo trong 5 lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI), Nhà thông minh, Tài chính số, Dịch vụ vận chuyển và Thời trang thuộc về 5 thương hiệu: Samsung, MoMo, XanhSM, Canifa, Rạng Đông.