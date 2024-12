Vĩnh Hoàn thu về gần 1.000 tỷ trong tháng 11, Mỹ là thị trường tăng trưởng lớn nhất

Vĩnh Hoàn thu về gần nghìn tỷ trong tháng 11 nhờ sức hút từ 3 thị trường

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC - sàn HOSE) tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng doanh thu trong tháng 11/2024 nhưng có dấu hiệu chậm lại, giảm 20% so với tháng 10/2024.

Cụ thể, trong tháng 11/2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận tổng doanh thu đạt 968 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và giảm 20% so với doanh thu tháng 10/2024.

Trong đó, doanh thu từ sản phẩm cá tra chiếm 54% và ghi nhận 524 tỷ đồng, tăng 39% so với tháng 11/2023. Bên cạnh đó, nguồn thu từ phụ phẩm cũng tăng 48% so với cùng kỳ lên 171 tỷ đồng. Trái lại, doanh thu từ các sản phẩm khác, phồng tôm, bún và bánh gạo, sản phẩm chăm sóc sức khỏe đều suy giảm.

Nếu xét theo thị trường tiêu thụ, thị trường Mỹ ghi nhận 298 tỷ đồng, tăng 40%; thị trường châu Âu ghi nhận 163 tỷ đồng, tăng 32%; thị trường Trung Quốc ghi nhận 80 tỷ đồng, tăng 32%; thị trường nội địa ghi nhận 297 tỷ đồng, giảm 9%; và các thị trường khác ghi nhận 130 tỷ đồng, giảm 1%.

Trước đó, trong tháng 10/2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.206 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường Mỹ tăng 161% lên 441 tỷ đồng; thị trường Trung Quốc tăng 80% lên 144 tỷ đồng; thị trường Việt Nam tăng 22% lên 280 tỷ đồng; thị trường châu Âu tăng 16% lên 182 tỷ đồng; và các thị trường khác tăng 31% lên 159 tỷ đồng.

Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu tháng 11 tăng trưởng so với cùng kỳ song so với tháng 10 lại suy giảm 20%.

Tính đến cuối tháng 11/2024, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt gần 9,2 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Thành tựu này giúp ngành thủy sản tiến sát mốc 10 tỷ USD, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển xuất khẩu.

Trong tháng 11, dù giá trị xuất khẩu thủy sản giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn đạt mức 924 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Các sản phẩm chủ lực như tôm, cá tra và cá ngừ tiếp tục đóng vai trò then chốt.

Tôm duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, với giá trị xuất khẩu trong tháng 11 tăng 22% và dự báo đạt 4 tỷ USD vào cuối năm. Cá tra cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, đạt 1,84 tỷ USD trong 11 tháng và dự kiến cán mốc 2 tỷ USD vào cuối năm. Dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn, cá ngừ vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023 và kỳ vọng đạt 1 tỷ USD, tương đương kỷ lục năm 2022.

Theo báo cáo mới đây của Chứng khoán Rồng Việt, khả năng Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thủy sản vẫn còn chưa rõ ràng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Chứng khoán Rồng Việt nhận định, nếu Mỹ quyết định áp thuế 60-100% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 10-20% đối với các quốc gia khác, ngành thủy sản sẽ có sự phân hóa. Ngành cá tra Việt Nam có thể hưởng lợi nhờ khả năng cạnh tranh về giá, đặc biệt là khi so sánh với cá rô phi nhập khẩu từ Trung Quốc.

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, doanh nghiệp xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh lớn nhất Việt Nam sang Mỹ, được dự đoán là bên hưởng lợi lớn nếu Mỹ áp mức thuế cao lên hàng Trung Quốc. Hiện thị trường Mỹ chiếm tới 47% thị phần xuất khẩu của Vĩnh Hoàn. Theo dự báo, nếu chính sách áp thuế được thực hiện, lãi sau thuế của Vĩnh Hoàn có thể đạt 1.872 tỷ đồng vào năm 2026. Riêng tháng 10/2024, doanh thu xuất khẩu của Vĩnh Hoàn sang Mỹ đã đạt 441 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước và tháng 11 đạt 298 tỷ đồng.

Với việc tồn kho cá tra tại Mỹ giảm so với cùng kỳ năm trước, các nhà bán lẻ có thể đẩy mạnh nhập hàng từ Việt Nam để phục vụ mùa lễ hội sắp tới.

Còn theo Chứng khoán Tiên Phong (TPS), giá cá nguyên liệu đã bắt đầu tăng do tồn kho giảm và xuất khẩu tăng nhanh hơn sản lượng thu hoạch.

Giá cá nguyên liệu tháng 11 đã tăng lên 28.000 đồng/kg sau khi duy trì ở mức 26.000 - 27.000 đồng/kg kể từ hồi tháng 4 do tồn kho cá tra nguyên liệu đã xuống mức thấp kỷ lục 14.000 tấn (giảm 81% so với cùng kỳ).

Dự kiến tồn kho cá nguyên liệu sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới, tạo áp lực tăng giá. Tuy nhiên, Vĩnh Hoàn có thể hưởng lợi nhờ giá bán trung bình cao hơn tại Mỹ, qua đó duy trì biên lợi nhuận ổn định.

TPS dự báo doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn năm 2024 có thể đạt 12.349 tỷ đồng (tăng 23%), lợi nhuận sau thuế 1.196 tỷ đồng (tăng 30%). Với kết quả này, Vĩnh Hoàn dự kiến vượt 7% kế hoạch doanh thu và 13% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo biên lợi nhuận gộp của Vĩnh Hoàn trong quý IV khó tăng mạnh so với quý trước khi giá cá nguyên liệu có xu hướng tăng trở lại và khả năng thỏa thuận tăng giá bán gặp khó khăn khi mùa lễ hội đi qua.

Được biết, trong năm 2024, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản, kịch bản cao và kịch bản cơ bản.

Đối với kịch bản cơ bản, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu 10.700 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 800 tỷ đồng, giảm 12,9% so với thực hiện trong năm 2023.

Đối với kịch bản cao, doanh thu dự kiến 11.500 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 1.000 tỷ đồng, tăng 8,8% so với thực hiện trong năm 2023.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2024 với lãi 808,32 tỷ đồng, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành 101% so với kế hoạch lãi 800 tỷ đồng và hoàn thành 80,8% so với kế hoạch lãi 1.000 tỷ đồng trong năm 2024.