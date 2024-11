Vĩnh Hoàn đạt doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng trong tháng 10, xuất khẩu cá tra sang Mỹ tiếp tục tăng đột biến

Doanh thu từ thị trường Mỹ của Vĩnh Hoàn lên tới 441 tỷ đồng

CTCP Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) cho biết trong tháng 10, công ty ghi nhận 1.206 tỷ đồng doanh thu, tăng 59% so với cùng kỳ.

Nguồn thu chính của Vĩnh Hoàn nằm ở mảng cá tra với 755 tỷ đồng, chiếm 63% doanh thu, tăng 70% so với cùng kỳ.

Ngoại trừ doanh thu lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ suy giảm, còn lại các mảng như phụ phẩm, bún và bánh gạo, phồng tôm... đều tăng trưởng trong tháng 10.

Xét về thị trường tiêu thụ, tất cả thị trường của Vĩnh Hoàn đều ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ thị trường Mỹ tăng 161% lên 441 tỷ đồng, thị trường nội địa tăng 22% lên 280 tỷ đồng.

Ước tính chung 10 tháng đầu năm, doanh thu Vĩnh Hoàn khoảng 10.535 tỷ đồng.

Trước đó, Vĩnh Hoàn có một quý III lãi cao nhất trong 5 quý trở lại đây, với doanh thu thuần đạt 3.278 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp trong kỳ tăng tới 103%, đạt 578,6 tỷ đồng. Vĩnh Hoàn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 341 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là mức lãi cao nhất trong vòng 5 quý của công ty. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 320,63 tỷ đồng, tăng 68,2% so với cùng kỳ.

Năm nay, công ty lên hai kịch bản kinh doanh. Ở kịch bản thấp, kế hoạch doanh thu là 10.700 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Ở kịch bản tích cực hơn, mục tiêu doanh thu là 11.500 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2023.

Như vậy, với kịch bản thấp, Vĩnh Hoàn đã thực hiện được 98% kế hoạch. Còn ở kịch bản tích cực hơn, công ty cá tra này thực hiện được 92% mục tiêu năm đặt ra.

Ông Trump đắc cử Tổng thống, tác động thế nào tới ngành xuất khẩu cá tra Việt Nam?

Được biết, theo đánh giá của các chuyên gia thủy sản, việc ông Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng lần 2 sẽ mang đến nhiều tác động quan trọng đối với Việt Nam, trong đó có ngành xuất khẩu cá tra. Những chính sách kinh tế của ông Trump, như tăng thuế nhập khẩu, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thu hút FDI về Mỹ, dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành nghề và lĩnh vực của Việt Nam.

Từ năm 2019-2023, thủy sản Việt Nam, trong đó có cá tra, là top 5 sản phẩm được xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ, đứng sau các mặt hàng: thiết bị điện tử, dệt may, gỗ, thép, chất dẻo. Mỹ đồng thời là một trong những nhà nhập khẩu thủy sản, nhập khẩu cá tra nhiều nhất Việt Nam. Do đó, việc Mỹ có Tổng thống mới, đi kèm với các chính sách mới, tác động rất lớn đến các bước đi tiếp theo của doanh nghiệp xuất khẩu.

Các sản phẩm của thủy sản Việt Nam luôn được ưa chuộng tại thị trường này. Một năm thủy sản Việt Nam xuất khẩu 10 tỷ USD, riêng vào Mỹ mang về khoảng 1,4-1,5 tỷ USD. Điển hình là các mặt hàng cá tra Việt, khi Mỹ là nhà nhập khẩu nhiều thứ 2 thế giới của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc.

Năm 2022 và 2023, xuất khẩu cá tra Việt Nam lần lượt đạt hơn 2,4 tỷ USD và hơn 1,8 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang Mỹ lần lượt đạt 527 triệu USD, chiếm 22% tỷ trọng và 271 triệu USD, chiếm 15% tỷ trọng.

Ngoài ra, số liệu mới nhất của Trung tâm thương mại thế giới (ITC) cho biết, kể từ tháng 2/2024 đến tháng 8/2024, phile cá tra đông lạnh vượt qua phile rô phi đông lạnh và trở thành sản phẩm cá thịt trắng được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ. Rõ ràng, người Mỹ vẫn luôn có nhu cầu với cá tra Việt Nam.

Trước đó, theo kết luận POR 20 sơ bộ, 2 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc nhận mức thuế chống bán phá giá là $0,00/kg. 06 doanh nghiệp còn lại đều đủ điều kiện được nhận mức thuế riêng rẽ ở mức $0,00/kg. Kết quả sơ bộ trên khá tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra-basa của Việt Nam khi cả 08 công ty trong cuộc rà soát đều nhận mức thuế $0,00/kg. Mức thuế trên đã giảm so với mức thuế chính thức của cuộc rà soát POR19 trước đó là từ $0,00/kg đến $0,18/kg.

Ngành xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng 2 mặt từ chính sách của chính quyền Trump. Với tôn chỉ “nước Mỹ trên hết”, chính sách tăng thuế nhập khẩu lên 10 - 20% với tất cả các nước, gồm cả Việt Nam sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh hàng Việt Nam so với hàng nội địa Mỹ. Ngoài ra, trường hợp Trung Quốc bị đánh thuế cao sẽ tạo ra khoảng trống, từ đó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ và chiếm lĩnh thị phần.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, nửa đầu tháng 10/2024, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ đạt 19 triệu USD, tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế xuất khẩu cá tra sang thị trường này tính đến ngày 15/10/2024 đạt 275 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023.

9 tháng đầu năm nay, phile đông lạnh mã HS 0304 vẫn là sản phẩm cá tra chủ lực Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam với 245 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 96% tỷ trọng.

Không còn sụt giảm như quý trước đó, quý III/2024, xuất khẩu các sản phẩm cá tra khô và sản phẩm đông lạnh khác (nguyên con, cắt khúc, bong bóng,..) sang Mỹ ghi nhận tăng trưởng dương trở lại, với giá trị hơn 1,3 triệu USD, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu các sản phẩm này đạt hơn 3,2 triệu trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 3% so với cùng kỳ và chiếm 1% tỷ trọng.

Đáng chú ý, 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra GTGT sang Mỹ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, với giá trị đạt gần 8 triệu USD, tăng 1.666% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 3% tỷ trọng trong tổng xuất khẩu các sản phẩm cá tra sang Mỹ.

Chứng khoán Tiên Phong ghi nhận giá cá nguyên liệu đã bắt đầu tăng trở lại khi mức tồn kho giảm. Điều này chủ yếu do sản lượng xuất khẩu cá tra tăng nhanh hơn sản lượng thu hoạch, đặc biệt trong mùa mưa khiến sản lượng thu hoạch giảm. Tồn kho cá nguyên liệu dự kiến tiếp tục giảm trong quý IV, tạo áp lực tăng giá đến đầu tháng 11 trước khi sản lượng xuất khẩu dần giảm.

Đối với Vĩnh Hoàn, biên lợi nhuận gộp dự kiến ít bị ảnh hưởng do giá bán trung bình tăng nhờ giá bán cao hơn tại thị trường Mỹ, hỗ trợ phần nào đà tăng giá cá nguyên liệu...

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đã đưa ra dự báo doanh thu thuần năm nay của Thuỷ sản Vĩnh Hoàn ước đạt 12.349 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 1.196 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 30% so với năm 2024. Qua đó, công ty dự kiến hoàn thành vượt 7% mục tiêu doanh thu và 13% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) và CTCP Vĩnh Hoàn đã ký kết thỏa thuận tài trợ tín dụng thương mại xanh ngày 14/11. Đây là khoản tín dụng thương mại xanh ngắn hạn nhằm hỗ trợ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất thủy sản bền vững của Vĩnh Hoàn. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm, CEO Vĩnh Hoàn, cho biết, việc doanh nghiệp theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nuôi trồng thủy sản suốt nhiều năm qua giúp tối ưu hóa chuỗi giá trị, giảm thiểu chất thải và tạo ra giá trị từ các phụ phẩm. Thỏa thuận tín dụng xanh đầu tiên trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản này đã thể hiện những nỗ lực của HSBC trong cam kết xanh khi hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam ở đa dạng ngành nghề, bao gồm bất động sản, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu, nhựa tái chế, giấy tái chế... trong hành trình chuyển đổi xanh của họ.