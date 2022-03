Vĩnh Phúc: Bà già nhanh tay, nẫng ngay tiền triệu của người đi chợ

Ngày 1/3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Lô đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Thị Hằng về tội "Trộm cắp tài sản".

Hằng được xác định là kẻ đã trộm ví của một công dân vào ngày 26/2 tại khu vực chợ Ơn, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô.

Theo cơ quan Công an, ngày 26/2, Công an xã Đồng Thịnh nhận được đơn trình báo của chị Bùi Thị Hải (SN 1985, trú tại thôn Chiến Thắng, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô) về việc khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26/2, tại khu vực chợ Ơn, chị bị kẻ gian trộm cắp 1 ví da màu xanh bên trong có số tiền 3.200.000đ và một số giấy tờ tùy thân.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Thị Hằng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản được camera an ninh ghi lại. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận được tin báo Công an xã Đồng Thịnh đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hằng (trú tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch).

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 ví da màu xanh, cùng số tiền 2.600.000đ. Tại Công an xã Đồng Thịnh, đối tượng Hằng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an xã Đồng Thịnh đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Lô điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Lô đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng về tội "Trộm cắp tài sản".