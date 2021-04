Vĩnh Phúc: Triệt phá ổ cờ bạc gần 60 đối tượng đá gà ăn tiền

Theo nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngày 25/4/20201, đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Yên và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đã triệt phá thành công tụ điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, phát hiện 60 đối tượng, thu giữ số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.



Sau một thời gian được theo dõi bởi lực lượng trinh sát, ngày 25/4/2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ gồm các lực lượng: Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tỉnh chủ trì phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Yên và lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã ập vào, phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ đánh bạc dưới hình thức đá gà tại khu vườn nhà Vũ Ngọc Huy, sinh năm 1984, ở khu hành chính 16, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên.

Lực lượng Công an đã khống chế thành công 60 đối tượng, thu giữ 2 con gà chọi, hàng trăm triệu đồng tiền mặt, hàng chục xe ô tô, xe xe máy, ĐTDĐ cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Đây là sới bạc hoạt động với thủ đoạn tinh vi do Vũ Ngọc Huy (chủ nhà) đứng ra tổ chức và thu tiền hồ. Để tránh bị phát hiện xử lý, các đối tượng đánh bạc khi vào sới phải đi qua lớp cổng xây kiên cố lắp cửa cuốn cao 3 mét, sau đó đi bộ khoảng 200 mét ra phía khu vườn cây sau nhà được bắn mái tôn che kín và xung quanh tường rào có bắn tôn cao 3 mét, lắp hệ thống camera theo dõi và cắt cử người cảnh giới. Trong suốt quá trình các con bạc sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn tiền, Huy cho người khóa trái cổng không cho ai ra vào, tất cả việc sinh hoạt và ăn uống của các con bạc đều được diễn ra tại sới.

Bước đầu, Cơ quan Công an đã làm rõ 5 đối tượng liên quan đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Vũ Ngọc Huy (chủ nhà); Nguyễn Duy Hà, sinh năm 1972, ở phường Tích Sơn; Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1991, ở phường Đồng Tâm (thành phố Vĩnh Yên); Trần Văn Khôi, sinh năm 1976, ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch; Nguyễn Trọng Phú, sinh năm 1988, ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Các đối tượng còn lại, lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.