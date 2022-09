Vinh quang Việt Nam năm 2022: Tôn vinh những "Bản lĩnh Việt Nam"

13 tập thể, cá nhân được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2022

Sáng 7/9, tại trụ sở Báo Lao Động đã diễn ra buổi họp báo chương trình Vinh quang Việt Nam với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam". Đây là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng; gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại cuộc họp báo, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ, chương trình Vinh Quang Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 1/5/2004 sau đó tổ chức thường niên, tính đến năm 2022 là lần thứ 17 chương trình được tổ chức.

Quang cảnh buổi họp báo Vinh quang Việt Nam với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam" sáng ngày 7/9 tại Báo Lao động. Ảnh: Gia Khiêm

"Một trong những nội dung Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đó là phát động cổ vũ những phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến trong xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chính trị từng giai đoạn trong bối cảnh xây dựng phát triển đất nước. Từng cơ quan đơn vị cá nhân nỗ lực thi đua, đóng góp rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Xuất hiện nhiều tập thể điển hình, cá nhân xuất sắc.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Gia Khiêm

Chương trình được sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự phối hợp của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, do Báo Lao Động trực tiếp tổ chức thực hiện. Đây là chương trình đã nhận được sự ủng hộ và đón nhận của các tầng lớp nhân dân", ông Hiểu cho biết.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập Báo Lao Động cho biết, trải qua quá trình được giới thiệu của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cùng sự tuyển chọn khắt khe, Ban tổ chức đã lựa chọn được 13 cá nhân tập thể được vinh danh trong chương trình đặc biệt này.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập Báo Lao Động cho biết, trải qua quá trình được giới thiệu cùng sự tuyển chọn khắt khe, Ban tổ chức đã lựa chọn được 13 cá nhân, tập thể vinh danh Vinh quang Việt Nam. Ảnh: Gia Khiêm

"Những tập thể, cá nhân đã lựa chọn vinh danh Vinh quang Việt Nam phải đơn vị cá nhân xuất sắc nhất. Quá trình lựa chọn, sàng lọc rất kỹ được đăng tải công khai, lắng nghe phản hồi từ dư luận. Chương trình năm nay lấy chủ đề Bản lĩnh Việt Nam nhằm gửi gắm thông điệp sau dịch bệnh Covid-19 gặp nhiều khó khăn phía trước nhưng hơn ai hết lúc này là tinh thần, bản lĩnh Việt Nam cùng chung tay bảo vệ Tổ Quốc, đóng góp phát triển đất nước.



7 tập thể, 6 cá nhân được vinh danh lần này đại diện cho hàng vạn tập thể, hàng triệu cá nhân đang nỗ lực cống hiến trong quá trình phục hồi đất nước, vượt qua khó khăn. Họ đã và đang được kỳ vọng tiếp tục khơi dậy những khát vọng vươn lên. Còn nhiều cá nhân xuất sắc điển hình nhưng đã được vinh danh, năm nay chúng tôi muốn tìm ra nhân tố mới, lựa chọn kỹ càng, rất xứng đáng", ông Hiển nói.

"Chúng ta hãy cứ tâm huyết, yêu công việc, hăng say thành công, vinh quang sẽ đến"

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai từng tham gia nhiều công tác tình nguyện của Hội thầy thuốc trẻ, lao vào tâm dịch cứu chữa người bệnh. Ảnh: Gia Khiêm

Là cá nhân được vinh danh Vinh quang Việt Nam năm nay, bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai từng tham gia nhiều công tác tình nguyện của Hội thầy thuốc trẻ và bệnh viện tổ chức đặc biệt các chuyến từ thiện khám sàng lọc tim bẩm sinh trẻ em cho các đồng bào địa phương vùng sâu vùng xa.

Bác sĩ Bách từng vào tâm dịch hỗ trợ TP Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc 2 tháng điều trị người bệnh nhiễm Covid-19. Anh là thành viên sáng lập Mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Phối hợp thông tin đáp ứng cho phòng chống dịch tại tỉnh Bình Dương, tổ chức cấp cứu và hỗ trợ an sinh cho hơn 20.000 bệnh nhân.

"Trong hai năm qua dịch bệnh Covid-19, đất nước trải qua hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đặc biệt, khi dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát với nhiều biến chủng mới gây nguy hiểm, chúng tôi - những bác sĩ trẻ đã chứng kiến sự đoàn kết, đồng lòng của những bác sĩ trẻ, tầng lớp nhân dân, sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước chung tay chống dịch.

Chúng tôi đã cố gắng hết mình tham gia tuyến đầu chống dịch, cứu chữa người bệnh. Đặc biệt nhất giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh, chúng tôi tạm gác lại bữa ăn giấc ngủ, mặc những bộ đồ bảo hộ cấp 4 nóng bức, ngột ngạt, tạm quên đi sợ hãi những phút giây sinh tử điều trị cho bệnh nhân… Không ít lần tôi nghẹn ngào chứng kiến những giây phút đau thương của người bệnh", bác sĩ Bách chia sẻ.

Theo bác sĩ Bách, được đề cử vinh danh Vinh quang Việt Nam lần này là vinh dự lớn lao với anh nhưng đó là sự ủng hộ của ban lãnh đạo Viện tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai cùng sự đồng hành của đồng nghiệp, người bệnh ủng hộ, chia sẻ.

Nữ VĐV Nguyễn Thị Oanh tại buổi họp báo. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt tại cuộc họp báo, nữ VĐV Nguyễn Thị Oanh, Đội tuyển Điền kinh Quốc gia là cá nhân được vinh danh lần này chia sẻ, đây là phần thưởng rất cao quý và vinh dự với cô. Nguyễn Thị Oanh đã có thành thi đấu đặc biệt xuất sắc giành 3 huy chương vàng, phá 1 kỷ lục Seagames 31, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

"Đây là sự ghi nhận rất lớn với những khó khăn vất vả, rèn luyện bản thân tôi. Qua đó để có được thành công như hôm nay phải nhờ công rất nhiều huấn luyện viên, người hâm mộ đặc biệt nguồn động viên từ gia đình, bạn bè, người thân, tất cả việc tốt đẹp đó đã tạo ra tôi ngày hôm nay. Sau Seagames 31 vừa qua chúng tôi tập luyện khá vất vả với khối lượng công việc lớn, chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho Seagames 32 diễn ra tại Campuchia", VĐV Nguyễn Thị Oanh nói.

Thông qua chương trình, nữ vận động viên gửi gắm: "Chúng ta hãy cứ tâm huyết, yêu công việc, hăng say thành công, vinh quang sẽ đến".

Trong số các tập thể được vinh danh Vinh quang Việt Nam lần này có 3 liệt sĩ Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đó là Liệt sĩ Đặng Anh Quân - Thượng tá Công an nhân dân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội, Bộ Công an.

Liệt sĩ Đỗ Đức Việt - Trung uý Công an nhân dân, Cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội, Bộ Công an.

Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc - Hạ sĩ Công an nhân dân, Chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và cứu nạn, cứu bộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội, Bộ Công an. Ba liệt sĩ đã hy sinh ngày 1/8/2022 trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tính đến năm 2022, đã có tổng số 258 tập thể, cá nhân được vinh danh qua 17 kỳ Vinh Quang Việt Nam, trong đó có 95 tập thể, 163 cá nhân.

Chương trình Vinh Quang Việt Nam lần thứ 17 năm 2022 với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam" được tổ chức hồi 8h30 ngày thứ Bảy ngày 10/9/2022 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.