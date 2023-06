Vinhomes ký kết hợp tác, phân phối dự án Glory Heights

Sự hợp tác này hứa hẹn giải cơn khát nguồn cung trên thị trường và đem tới cho khách hàng sản phẩm đẳng cấp hàng đầu tại Vinhomes Grand Park.

Sự kết hợp tạo nên cơn địa chấn tại thị trường BĐS TP. HCM

Lấy cảm hứng từ thành phố biển Malibu (Mỹ), Vinhomes và Mitsubishi Corporation đã chung tay kiến tạo Glory Heights - dòng sản phẩm căn hộ hạng sang tọa lạc ngay vị trí trung tâm, đắc địa bậc nhất đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Theo thỏa thuận hợp tác, các ngân hàng top đầu như Vietcombank, Vietinbank, MB, Techcombank, Taipei Fubon sẽ tập trung nguồn lực nhằm hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm Glory Heights. Khách hàng sẽ được hưởng các chính sách vay "khủng" về lãi suất, thời gian hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc và thời gian vay kéo dài kỷ lục, dự kiến sẽ được công bố tại Lễ ra quân dự án diễn ra trong tháng 6 này.

Sự kiện Lễ ký kết hợp tác chiếc lược dự án Glory Heights được Vinhomes tổ chức quy tụ những đối tác lớn như Mitsubishi, ngân hàng, và 48 đại lý hàng đầu

Tại sự kiện, chủ đầu tư cũng công bố hợp tác với hệ thống phân phối bao gồm 48 đại lý chính thức cùng hàng ngàn nhân viên kinh doanh tinh nhuệ. Thông qua mạng lưới hùng hậu, khách hàng sẽ nhận được những lời tư vấn sản phẩm xác đáng, tận tình, độ tin cậy cao khi quyết định lựa chọn xuống tiền tại dự án Glory Heights.

Bà Hoàng Thị Thuỳ Vy – Giám đốc Kinh doanh vùng 6 – Công ty CP Vinhomes phát biểu tại lễ ký kết: "Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trên đà khởi sắc, sự kiện ký kết hợp tác giữa các đơn vị uy tín nhằm phát triển Glory Heights hứa hẹn sẽ mang đến một dự án thành công, đem lại giá trị vượt trội cho khách hàng, nhà đầu tư, từ đó thúc đẩy thị trường BĐS phát triển ổn định, bền vững"

Chuỗi đặc quyền chỉ có tại Glory Heights

Với sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng khu vực phía Đông TPHCM, Glory Heights sở hữu vị trí vàng khi có trục đường vành đai 3 chạy xuyên tâm dự án, kết nối với hầu hết các tuyến hạ tầng quan trọng của khu Đông trong 10-15 phút di chuyển như đường Nguyễn Duy Trinh, Cao tốc TP. HCM – Long Thành, Xa Lộ Hà Nội, Metro số 1, khu công nghệ cao, làng đại học quốc gia, bệnh viện Ung Bướu CS2, bến xe miền Đông mới…

Nằm trong đại đô thị "all in one" Vinhomes Grand Park, Glory Heights còn hưởng trọn tầm view "triệu đô" hướng thẳng sang trung tâm thương mại Vincom Mega Mall cùng đại lộ mua sắm Rodeo dài hơn 500m đối diện, mang đến trải nghiệm sống phồn hoa sôi động suốt 24 giờ. Dự án nằm kề cận với "bộ đôi lá phổi xanh" là quảng trường Golden Eagle và đại công viên 36ha cũng góp phần tái hiện chất sống cân bằng, sinh thái, đầy đủ tiện ích đẳng cấp cùng tầm nhìn xanh bất tận.

Không gian sống sang tại Glory Heights còn chinh phục khách hàng với hệ tiện ích đẳng cấp ngay trong nội khu, giúp cư dân có thể thư gian, xả stress sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi. Đó là chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe gồm khu vực Jacuzzi riêng biệt với hồ Jacuzzi, phòng Sauna xông hơi cho nam và nữ biệt lập; chuỗi hồ bơi Malibu có diện tích lên tới 845m2, bao gồm hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em và hồ thác tràn vô cực. Ngoài ra, cư dân cũng được tận hưởng những phút giây thư giãn bên người thân với khu vực karaoke gia đình.

Đặc biệt, chủ đầu tư cũng áp dụng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp trong căn hộ với cùng hệ thống ban công kính tràn paranoma, hệ thống thiết bị vệ sinh cao cấp của thương hiệu Duravit danh tiếng. Bao trùm tòa nhà là hệ thống chiếu sáng LED tiên tiến, gồm hệ thống đèn LED Linear kết hợp LED Flood light trên nóc tòa nhà, hệ thống LED Flood light trên thân toà và hệ thống LED downlight trong sảnh, tạo nên không gian sống đẳng cấp và sang trọng cho cư dân.

Glory Heights – Dự án được mệnh danh là dấu ấn hào quang nơi tâm điểm Vinhomes Grand Park

Với ưu thế vượt trội của sản phẩm, Glory Heights còn trở nên đắt giá khi được bảo chứng uy tín bởi Vinhomes, Tập đoàn Mitsubishi Corporation, 5 ngân hàng hàng đầu cùng hệ thống 48 đại lý phân phối kỳ cựu. Sự hợp tác giữa các đơn vị tên tuổi hứa hẹn sẽ mang đến những đột phá mới mẻ cho siêu phẩm Glory Heights, tạo ra cú hích lớn cho thị trường BĐS, đặc biệt trong giai đoạn thiếu hụt nguồn cung thời điểm này.