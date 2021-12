VNPT là đơn vị đầu tiên tích hợp thanh toán bằng Mobile Money trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Như vậy bên cạnh các hình thức thanh toán hiện tại như: ví điện tử/tài khoản ngân hàng, giờ đây người dùng Cổng Dịch vụ công Quốc gia có thêm một kênh thanh toán mới Đơn giản - An toàn - Tiện lợi để sử dụng là Mobile Money – VNPT Pay. Đây là nỗ lực của VNPT trong việc đa dạng các hình thức thanh toán, góp phần tối ưu trải nghiệm người dùng cũng như từng bước nâng cao hiệu quả thanh toán điện tử, hướng tới xây dựng nền kinh tế số cũng như Chính phủ số. Với những giá trị to lớn mà Payment Platform mang lại cho xã hội, ngày 11/12 vừa qua nền tảng thanh toán Payment Platform vinh dự đạt Top 10 Nền tảng số xuất sắc tại Lễ công bố và trao giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2021.



Nền tảng thanh toán Payment Platform được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp dịch vụ công cấp độ 4 giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức trong việc thực hiện thanh toán online toàn trình cho các dịch vụ hành chính công; mặt khác, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước xử lý nhanh chóng, tự động các thủ tục, hồ sơ giấy tờ, từ đó giảm tải áp lực công việc, góp phần đơn giản thủ tục thanh toán và minh bạch hóa việc quản lý ngân sách Nhà nước.

Theo số liệu thống kê từ Văn phòng Chính phủ, trong hơn 11 tháng đầu năm 2021, có 248 triệu lượt truy cập với 1.2 triệu tài khoản đăng ký, 2,4 triệu hồ sơ thực hiện qua Cổng, trên 200 nghìn giao dịch thanh toán qua Payment Platform với tổng số tiền thanh toán lên đến 520 tỷ đồng. Đây là những số liệu minh chứng rõ nét cho việc nền tảng thanh toán Payment Platform đã và đang góp phần không nhỏ trong quá trình chuyển đổi số thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước và tạo sự thuận tiện cho người dân.

Tích hợp thêm phương thức thanh toán Mobile Money vào nền tảng Payment Platform trên Cổng, chắc chắn sẽ tạo nên những giá trị to lớn hơn nữa cho công cuộc chuyển đổi số nền kinh tế của quốc gia. Với dịch vụ Mobile Money, VNPT mang đến cho khách hàng một trải nghiệm tài chính Đơn giản – An toàn – Tiện lợi và dễ tiếp cận, xóa bỏ những rào cản vốn có trong lĩnh vực dịch vụ tài chính số. Khách hàng có thể sử dụng thuê bao VinaPhone của mình như một tài khoản ngân hàng, với đầy đủ chức năng: Nạp, rút, chuyển tiền và thanh toán mọi dịch vụ. Nhờ đặc điểm này, Mobile Money phù hợp với mọi tầng lớp người dân trên khắp mọi miền đất nước.

Việc nhanh chóng, gấp rút triển khai kết nối và cung cấp hình thức thanh toán qua Mobile Money trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia của VNPT có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với người dân ở thành phố mà còn cả những người dân ở khu vực nông thôn, biên giới, hải đảo... Thông qua tài khoản Mobile Money trên ứng dụng VNPT Pay, người dùng có thể dễ dàng thanh toán từ các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, học phí… cho đến các dịch vụ công như thuế, phí, lệ phí…một cách đơn giản, nhanh chóng mà không cần đến tài khoản ngân hàng.

Mobile Money-VNPT Pay được nhanh chóng cung cấp trên nền tảng thanh toán Payment Platform của Cổng Dịch vụ công Quốc gia hứa hẹn một tương lai tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính được "bình dân hóa" và trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đó là điều mà Chính phủ, doanh nghiệp cũng như người dân đang mong muốn.

Được tích hợp các công nghệ hàng đầu của ngành ngân hàng và viễn thông như định danh điện tử eKYC, AI/Bigdata, Machine Learning, QR code; các giải pháp thanh toán không tiếp xúc như NFC, sóng âm,…, Mobile Money được đánh giá là giải pháp thanh toán an toàn, tiện lợi hàng đầu cho khách hàng hiện nay. Để sử dụng Mobile Money – VNPT Pay, khách hàng cần là thuê bao VinaPhone chính chủ, có thời gian kích hoạt và sử dụng liên tục trong tối thiểu 03 tháng tính tới thời điểm đăng ký sử dụng tài khoản Mobile Money. Các cách đăng ký tài khoản MM-VNPT Pay (miễn phí): - Soạn DK gửi 9191 - Bấm gọi tới *9191# - Qua ứng dụng VNPT PAY - Ra các điểm giao dịch VinaPhone trên toàn quốc.