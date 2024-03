Vợ chồng Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tương Dương tử vong trong tai nạn giao thông sống rất hiền lành

Hai vợ chồng bà V.T.N (sinh năm 1971), ông T.H (sinh năm 1964) ở thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An được cơ quan chức năng xác nhận tử vong do tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 7A. Hai vợ chồng bà N, ông H được địa phương, cơ quan, người thân tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Bà N là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tương Dương. Ông H là cán bộ một trung tâm cai nghiện trực thuộc tỉnh. Bà N từng là cán bộ văn thư của huyện Tương Dương.



"Cả hai vợ chồng bà N, ông H là người dân tộc Thái. Bà N trưởng thành từ cán bộ văn thư của huyện Tương Dương. Bà N rất cố gắng, nỗ lực, phấn đấu trong công tác. Hai vợ chồng sống rất hiền lành, được đồng nghiệp, người dân yêu mến. Hai vợ chồng bà N ra đi để lại nhiều xót thương cho những người ở lại" - một lãnh đạo là cấp tên của bà N nhiều năm, xót xa.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến vợ chồng bà N, ông H tử vong.

Trước đó, chiều 9/3, trên QL7A đoạn qua xã Tam Đình, huyện Tương Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ông L.T.H điều khiển xe máy chở vợ là V.T.N lưu thông trên QL7A theo hướng xã Tam Quang về thị trấn Thạch Giám, tới địa bàn bản Quang Phúc, xã Tam Đình bất ngờ bị xe tải BKS 37H-018.XX do tài xế V.X.P (SN 1984, trú tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) tông phải.

Ông H tử vong tại chỗ. Bà N bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong vào chiều 10/3.

Vợ chồng bà N, ông H có một con trai đang học tại Trường dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.