Người dân nghèo huyện Tương Dương được trao tặng 602 ngôi nhà để ổn định cuộc sống Người dân nghèo huyện Tương Dương được trao tặng 602 ngôi nhà để ổn định cuộc sống

Những ngày này, người dân khắp các bản, làng của huyện miền núi rẻo cao Tương Dương (Nghệ An) đang khẩn trương tháo dỡ nhà tạm bợ, san lấp mặt bằng làm nền, móng... để chuẩn bị triển khai lắp ghép nhà mới do Bộ Công an và Công an tỉnh trao tặng.

Bình luận 0