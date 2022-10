Mới đây, theo Page Six, Meghan Markle - vợ của Hoàng tử Harry đã nói về trải nghiệm của cô khi tham gia chương trình "Deal or No Deal" trên sóng truyền hình. Vào năm 2006, trong chương trình này, cô cùng 24 cô gái khác sẽ cùng đứng trên sân khấu để phục vụ người chơi.

Nói trong tập mới nhất của kênh podcast "Archetypes" được phát hành ngày 18/10, nữ công tước xứ Sussex kể với khách mời Paris Hilton rằng, gần đây cô đã xem một tập phim và nó gợi lại những kỷ niệm về quãng thời gian ngắn ngủi của cô được phát sóng vào năm 2006 - 2007.

Trong chương trình, cô sẽ đi bộ lên và xuống một cầu thang sáng đèn và đợi các thí sinh gọi số trên chiếc cặp của mình. Các thí sinh sẽ nghiền ngẫm để nói với người dẫn chương trình Howie Mandel rằng họ muốn mở cái nào.

Vợ hoàng tử Harry nói gì về một thời làm người đẹp gameshow?

Meghan ôm chiếc cặp số 24 trong chương trình. (Ảnh: IT).

"Như tôi đã từng nói, tôi biết ơn vì công việc này", cô nói. Nữ công tước cho biết nhờ đó mà cô có thể chi trả các hóa đơn trong cuộc sống và có bảo hiểm y tế nhưng cô cảm thấy mình không phù hợp để tham gia chương trình. Cô từng học ngành Quan hệ quốc tế ở trường đại học trong khi làm việc bán thời gian ở gameshow. Trong chương trình, cô không được đánh giá cao về trí óc mà chỉ đơn thuần như một con búp bê xinh đẹp. "Tôi nhớ mình từng thực tập cho Đại sứ quán Mỹ tại Argentina và họ đánh giá cao tôi về trí óc của tôi", cô nói.

Meghan nói rằng, cô nhận thấy bản thân không thích công việc chỉ chú trọng ngoại hình nhưng thiếu tư duy. Cô nhớ lại quãng thời gian làm mẫu cho gameshow và nghĩ không khác gì Bimbo - dùng để chỉ các cô gái với vẻ ngoài nữ tính cùng hình thể nóng bỏng nhưng bị cho là ngu ngốc. Bimbo được dùng như một khuôn mẫu điển hình chỉ những người phụ nữ chỉ dựa vào nhan sắc thay vì trí tuệ.

"Tôi không thích cảm giác mình chỉ được đánh giá bởi vẻ ngoài, thay vì những thức bên trong", nữ công tước tâm sự.

Nữ công tước xứ Sussex cho biết, cô kỳ vọng tương lai của con gái mình là Lilibet. (Ảnh: IT).

Sau khi bỏ gameshow "Deal or No Deal", Meghan tham gia bộ phim truyền hình "Suits" của USA Network vào năm 2011 và nhận được sự chú ý trong giới giải trí. Cô kết hôn với Hoàng tử Harry vào tháng 5/2018 và rời khỏi loạt phim. Trước đám cưới Meghan, người dẫn chương trình "Deal or No Deal", Howie Mandel thừa nhận không nhớ thời gian Meghan xuất hiện trong gameshow này.

Hiện là bà mẹ hai con, Meghan cho biết cô mong muốn con gái mình là Lilibet được biết đến với trí thông minh hơn là vẻ đẹp bề ngoài. Meghan nói: "Tôi muốn con gái của chúng tôi có ước vọng cao hơn một chút. Tôi muốn Lili của tôi muốn được học hành, trở nên thông minh và tự hào về những điều đó".