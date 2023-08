Vợ mới cưới của Hồ Quang Hiếu gây sốt khi trình diễn váy cưới dài 60m

Mới đây, người mẫu Tuệ Như - vợ ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã xuất hiện trong bộ sưu tập mới ra mắt của nhà thiết kế Kim Anh Lê. Với vai trò vedette, cô diện bộ váy cưới làm từ 60m vải.

Nhà thiết kế Kim Anh Lê cho biết: "60m vải trong thiết kế đặc biệt này được phối từ 6 loại vải cao cấp khác nhau như lưới phối pha lê, organza tơ tằm, ren đính sequins của Pháp, sheer organza, vải nhũ ánh xà cừ, lưới nhũ đá bạc, nhằm tạo nên tổng thể đặc sắc nhất cho người mặc".

Tuệ Như xinh đẹp trong mẫu thiết kế váy cưới sử dụng 60m vải. (Ảnh: BTC)

Tuệ Như năm nay 23 tuổi. Cô sinh ra tại Cà Mau, hiện là người mẫu tự do, cao 1,8 m, số đo hình thể lần lượt 80-65-96 cm. Người đẹp từng diễn cho nhiều chương trình thời trang như Vietnam International Fashion Week, show của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.



Tuệ Như được nhiều nhà thiết kế chú ý trong thời gian gần đây. (Ảnh: NSX)

Cô và Hồ Quang Hiếu công khai tình cảm hồi đầu năm, sau 3 tháng tìm hiểu, nam ca sĩ nhanh chóng nói lời cầu hôn. Cặp đôi cho biết không quan trọng việc làm hôn lễ, chỉ mong sống bên nhau vui vẻ, hạnh phúc.

Tuệ Như có chiều cao 1m8, gương mặt xinh đẹp. (Ảnh: NSX)

Show diễn của nhà thiết kế Kim Anh Lê còn có sự góp mặt của loạt người mẫu nổi tiếng như Lâm Hoàng Oanh (The Face), Thanh Trâm (The Face), Thanh Tuyền (The New Mentor)... Ngoài những bộ váy bồng xoè theo ao ước của nhiều cô dâu, các mẫu váy cưới đáp ứng được trình diễn với đa dạng thiết kế. Qua đó, bộ sưu tập gửi gắm thông điệp về sự tự tin, cởi mở với vẻ đẹp riêng của từng người, và hóa công chúa theo cách riêng của từng cô dâu.

Người mẫu Lâm Hoàng Oanh (The Face team Vũ Thu Phương) giữ vai trò first face (người mẫu đi đầu tiên) cho show diễn của NTK Kim Anh Lê. Đây cũng là lần đầu tiên học trò siêu mẫu Vũ Thu Phương trình diễn váy cưới sau chương trình. (Ảnh: NSX)

Người mẫu Thanh Tuyền (The New Mentor team Hồ Ngọc Hà) cũng xuất hiện trong show diễn với thiết kế đuôi cá có corset siết eo có độ tôn dáng tuyệt đối. (Ảnh: NSX)