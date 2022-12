Vô rẫy rậm rạp lén lút trồng thứ cây cần sa bị công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang Vô rẫy rậm rạp lén lút trồng thứ cây quốc cấm nào mà một người đàn ông Kiên Giang bị công an bắt quả tang?

Ngày 27-12, Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) phối hợp với Công an xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Phúc (61 tuổi), ngụ ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc trồng gần 1.200 cây cần sa.

