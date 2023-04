Võ sĩ Trần Quang Lộc: Từ diễn viên đóng thế đến tay đấm bất bại của MMA Việt

Chiến thắng chóng vánh võ sĩ người Trung Quốc có tên trùng với huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long đêm 1/4 tại trận giao hữu quốc tế trong giải đấu Lion championship 2023 giúp cái tên Trần Quang Lộc được phổ biến rộng rãi hơn. Nhưng với giới mộ điệu võ thuật, Trần Quang Lộc từ lâu đã được xem là tay đấm MMA số 1 Việt Nam.

Trận đấu trình làng đầu tiên của tay đấm quê Đồng Nai này cũng chỉ là trận giao hữu tại Giải Let's Viet 2013. Khi đó, Quang Lộc đại diện cho Liên Phong đấu với HLV Đào Ngọc Vũ của đội tuyển Muay Thai TP.HCM. Đây cũng là lần đầu tiên thể thức thi đấu MMA được phát sóng trên truyền hình. Ở trận đấu đó, đại diện Liên Phong chiến thắng dễ dàng khi vật ngã và khoá tay đối thủ. Kể từ đó, MMA tại Việt Nam bắt đầu được biết đến, và Trần Quang Lộc được xem là võ sĩ tiên phong ở môn võ tổng hợp này.

Võ sĩ MMA Trần Quang Lộc xuất thân từ một diễn viên đóng thế.

Đến với võ thuật từ năm 10 tuổi từ sự chỉ dạy của cha, Trần Quang Lộc rong ruổi khắp võ đường để tích luỹ cho mình những kỹ năng tốt nhất của từng môn võ đã theo học.

Trần Quang Lộc chia sẻ: "Lộc lúc còn nhỏ được ba dạy Karate rồi sau này tập thêm các môn cổ truyền Việt Nam. Ban đầu tôi học võ không phải để thi đấu, chỉ thấy thích mình có kỹ năng võ thuật. Nhưng dần dà, võ thuật nó trở thành niềm đam mê trong tôi lúc nào không biết".

Từ boxing đến Muay Thai rồi Trung Sơn võ đạo sau đó là Nam huỳnh đạo, cuối cùng anh dừng chân ở võ đường Liên Phong dưới sự huấn luyện trực tiếp của ngôi sao võ thuật Johnny Trí Nguyễn - người từng được vào ĐT tán thủ của Mỹ. Kỹ năng chiến đấu của Quang Lộc đa dạng từ sự chắt lọc của 2 môn phái cổ truyền nổi tiếng khu vực phía Nam là Liên Phong quyền và Nam huỳnh đạo.

Trần Quang Lộc và cơ duyên với Johny Trí Nguyễn

"Sống với nghiệp võ giai đoạn đó khá khó khăn, Lộc làm diễn viên đóng thế, tình cờ gặp anh Johny (Johny Trí Nguyễn) thì anh mới giới thiệu với Lộc về môn MMA. Cơ duyên đến với Liên Phong và sư phụ Johnny đã khiến tôi thay đổi nhận thức về võ thuật và hoàn thiện mình hơn", Trần Quang Lộc chia sẻ.

Cơ duyên gắn bó với Johnny Trí Nguyễn và Liên Phong là bệ phóng để Trần Quang Lộc trở thành võ sĩ MMA số 1 Việt Nam.

Gia nhập Liên Phong, Quang Lộc đã được truyền thụ những tinh hoa của môn phái này. Điểm đặc sắc của Liên Phong chính là quyền pháp mau lẹ, cùng lúc ra 7-8 đòn khiến đối thủ rất khó để chống đỡ. Chính võ đường này đã chắp cánh để Trần Quang Lộc trở thành võ sĩ MMA số 1 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nhưng hành trình ấy cũng thấm đầy mồ hôi, máu và nước mắt trên thảm tập lẫn sàn đài lồng bát giác. Anh được chọn làm đội trưởng CLB MMA Liên Phong, với thành tích 3 năm bất bại trên võ đài MMA trong nước.

Sự nghiệp MMA của Trần Quang Lộc bước sang trang mới ở tháng 7/2016. Quang Lộc trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên tham dự giải MMA nghiệp dư tại sự kiện Warriors For Charity (Malaysia). Anh đánh bại Shareh Nasrullah để lọt vào chung kết tranh chức vô địch gặp Farid Arif cũng của chủ nhà Malaysia. Tiếp tục chiến thắng dễ dàng, Trần Quang Lộc trở thành nhà vô địch hạng lông (66kg) của giải đấu này. Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên võ sĩ MMA Việt Nam giành danh hiệu ở võ đài quốc tế.

Danh hiệu này giúp anh được được One Championship để mắt tới. Trần Quang Lộc được sắp xếp thi đấu chuyên nghiệp vào ngày 5/8/2017 tại sự kiện One Championship - Kings & Conquerors hay còn có tên khác là (ONE Championship 58), tổ chức tại nhà thi đấu Cotai Arena, Macau, Trung Quốc. Đối thủ anh là Marc Marcellinus của Malaysia. Tuy nhiên, vào phút chót, những rắc rối trong thủ tục xin visa khiến Trần Quang Lộc lỡ hẹn với giải đấu MMA lớn nhất châu Á.

Đến 28/2/2019, Quang Lộc thượng đài ở giải MMA ONE Warrior Series (giải tuyển chọn cho đấu trường MMA số 1 châu Á là ONE Championship). Đối thủ của Quang Lộc là võ sĩ người Hàn Quốc Kim Jong Heon. Tay đấm Việt Nam bất ngờ giành chiến thắng knock out kỹ thuật khi trận đấu vừa bắt đầu 1 phút. Cú phang ống đồng của Quang Lộc khiến chấn thương Kim Jong Heon không thể thi đấu. Chiến thắng này của Trần Quang Lộc chính là cú huých phát triển phong trào MMA Việt và thúc đẩy các vận động viên khác đi theo con đường chuyên nghiệp.

Tại đấu trường Lion championship 2022, giới mộ điệu võ thuật dễ dàng nhận thấy đó chỉ là cuộc dạo chơi của Trần Quang Lộc. Võ sĩ MMA số 1 Việt Nam có khoảng cách trình độ rõ rệt với các đối thủ nên anh không quá khó khăn để giành chiếc đai vô địch.

Kỹ năng MMA của Trần Quang Lộc rất đa dạng và hiệu quả. Anh sẵn sàng hạ đối thủ khi nhận thấy có cơ hội.

Trần Quang Lộc đặt mục tiêu giành đai hạng lông

Mục tiêu sắp tới của Trần Quang Lộc là tìm kiếm cơ hội để thi đấu ở cấp độ cao hơn, cụ thể là góp mặt trong những sự kiện chính của One Championship và đối mặt với những tên tuổi tầm cỡ thế giới. Võ sĩ sinh năm 1989 có khát vọng rất lớn, anh muốn giành được chiếc đai hạng lông (featherweight).

"Tôi rất tin tưởng vào khả năng của mình. Ngoài ra, bản thân đã chuẩn bị tinh thần khá kỹ lưỡng trước trận đấu. Hơn hết, một trong những yếu tố vô cùng quan trọng khi lên sàn đấu chính là phải giữ cho tinh thần mạnh mẽ. Chỉ cần đôi chút run sợ, mọi kỹ thuật bạn có được sẽ không thể thi triển theo ý muốn, dù tập luyện rất kỹ", Trần Quang Lộc nói.