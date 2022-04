Vợ thượng tá Biên phòng ở An Giang hầu tòa với cáo buộc chủ mưu buôn lậu

Ngày 26/4, TAND TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu do Trần Thị Vàng (44 tuổi, vợ thượng tá Biên phòng tỉnh An Giang) cùng đồng phạm thực hiện. Bà Vàng bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu, thuê 2 bị cáo còn lại thực hiện hành vi buôn bán hàng hóa qua biên giới trái pháp luật.

Thu giữ nhiều hàng hóa nhập lậu Trong vụ án này ngoài bị cáo Vàng, còn 2 bị cáo là Trần Thị Dũng (52 tuổi, chị ruột của Vàng) và Lê Văn Lên (32 tuổi). Theo cáo trạng, sáng 27/2/2021, lực lượng phối hợp Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang và Công an phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc tiến hành kiểm tra hành chính ba căn nhà số 193, 276 (đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2) và số 142 (đường Phan Xích Long, khóm Vĩnh Tân, thuộc phường Vĩnh Nguơn). Bị cáo Trần Thị Vàng tại tòa. Ảnh: PV Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ là các mặt hàng điện tử, điện lạnh, đồ dùng gia dụng, đồ sành sứ đã qua sử dụng. Tổng giá trị hàng hoá trên 315 triệu đồng. Qua xác minh, những người có liên quan gồm: Trần Thị Vàng, Trần Thị Dũng (chị ruột Vàng) và Lê Văn Lên. Trong ba căn nhà thì hai căn nhà số 276 và số 142 là của vợ chồng bị cáo Vàng, nhà số 193 là của mẹ bị cáo Vàng và Dũng đang sống. Hai bị cáo Dũng và Lên tại tòa. Ảnh: PV Số hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ mà công an thu giữ ở ba căn nhà trên được xác định là Trần Thị Vàng mang từ Gò Tà Mâu (Campuchia) về Châu Đốc bán kiếm lời. Bị cáo Lên và Dũng được Vàng thuê trông coi, dọn rửa và sửa chữa những hàng hóa này. Tuy nhiên Trần Thị Vàng không thừa nhận thực hiện hành vi trên. Tuy nhiên quá trình điều tra, Dũng và Lên khai nhận hành vi vi phạm phù hợp tài liệu và các chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Dũng và Lên khai Vàng buôn bán hàng điện tử, điện lạnh, đồ dùng gia dụng, đồ sành sứ đã qua sử dụng, tại Gò Tà Mâu (Vương quốc Campuchia). Hàng hóa bị lực lượng cứuc năng phát hiện, bắt giữ tại một trong ba căn nhà của bà Vàng. Ảnh: CACC Hàng hóa Vàng mua của Thái Thị Hoa Tranh (vợ của AL, chủ Casino); kho của Tranh đặt tại Gò Tà Mâu hoặc mua từ TP.Phnôm Pênh vận chuyển về kho của Vàng ở Gò Tà Mâu. Từ tháng 3/2020, khi biên giới đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19, khách không qua được Gò Tà Mâu, Vàng thuê Huỳnh Hoàng Tuấn (Tuấn Già) vận chuyển hàng từ kho Gò Tà Mâu đưa về ba căn nhà 193,276,142. Tuấn thuê nhiều đối tượng vận chuyển và thuê Lên phụ giúp dọn, sửa hàng; đóng gói, nhận và chuyển hàng qua các địa điểm… với tiền công trung bình 5 triệu đồng/tháng. Riêng Dũng có nhiệm vụ dọn rửa hàng cũ thành mới, không nhận tiền công, chỉ được Vàng trả chi phí sinh hoạt trong nhà. Hàng hóa chuyển về ba căn nhà, Vàng bán lại cho nhiều người đến mua hoặc cho người đến nhà livestream bán hàng qua qua facebook... Bà Trần Thị Vàng tại thời điểm nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam của Công an. Ảnh: CACC Ngoài Dũng và Lên, còn có Tô Thị Dón và Lê Văn Hạnh cũng làm thuê và tiếp Vàng trong việc buôn bán hàng hóa mang từ Gò Tà Mâu về. Không thừa nhận hành vi là để trốn tránh trách nhiệm Trần Thị Vàng không thừa nhận, khai hàng hóa bị tạm giữ là của Dũng và Lên, còn mình không liên quan vụ án. Tuy nhiên những người làm chứng có lời khai phù hợp với vụ án. Các trường hợp là Tuấn, Hiệp, Linh, Hồng, Bửu, Thanh, Vũ, Điền, khai từ tháng 3/2020 đến 1/2/2021 khoảng 10 đến 15 ngày nhóm của Tuấn chuyển hàng về nhà của Vàng, mỗi đêm vận chuyển từ 7 đến 10 kiện hàng (tiền công mỗi kiện từ 70.000-100.000 đồng). Ngoài ra, Tuấn thấy còn có 2 nhóm khác cũng chuyển hàng lậu về cho Vàng. Căn cứ lời khai của Dũng, Lên và lời khai của những người làm chứng, người liên quan và các tài liệu, chứng cứ, cơ quan tiến hành tố tụng xác định Vàng đã chủ mưu, cầm đầu, thuê Dũng và Lên giúp Vàng thực hiện hành vi buôn bán hàng hóa qua biên giới trái pháp luật. Việc Trần Thị Vàng không thừa nhận là để trốn tránh trách nhiệm. Trước đó, theo xác nhận của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang, bà Trần Thị Vàng là vợ thượng tá Hoàng Văn Nam - Phó phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang. Sau khi xảy ra vụ việc, ngày 13/8/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã thống nhất hình thức kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Hoàng Văn Nam vì thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến việc vợ cho người khác gửi hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong nhà, để lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. Việc đó đã tạo ra dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân, gia đình, đơn vị và lực lượng BĐBP. Sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Hoàng Văn Nam; UBKT Bộ Tư lệnh BĐBP đã vào kiểm tra, đình chỉ công tác và tạm dừng lớp học cao cấp chính trị của thượng tá Hoàng Văn Nam để chờ kết quả điều tra. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến hết ngày 27/4. Vụ 3 kho hàng lậu ở An Giang: Khởi tố, bắt tạm giam vợ thượng tá biên phòng 23/11/2021 19:46

