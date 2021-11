Vụ 3 kho hàng lậu ở An Giang: Khởi tố, bắt tạm giam vợ thượng tá biên phòng

Theo điều tra ban đầu, ngày 27/2/2021, Tổ Công tác phòng, chống buôn lậu Công an An Giang phối hợp Công an phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc kiểm tra 3 căn nhà ở phường Vĩnh Ngươn gồm: Nhà số 276, đường Tuy Biên; nhà số 142, đường Phan Xích Long của bà Trần Thị Vàng và căn nhà thứ 3 ở số 193, đường Tuy Biên do bà Trần Thị Dũng, chị ruột bà Vàng là chủ hộ.

Bà Trần Thị Vàng nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam của Công an. (Ảnh: CACC)

Tại 3 căn nhà, lực lượng công an thu giữ trên 1.140 sản phẩm, cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Tổ Công tác phòng, chống buôn lậu Công an An Giang đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng và bàn giao vụ việc cho Công an TP.Châu Đốc thụ lý điều tra.

Đến ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "buôn lậu" xảy ra tại 3 căn nhà nêu trên. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Dũng (51 tuổi, ngụ số 193, đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) và Lê Văn Lên (31 tuổi, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "buôn lậu".

3 căn nhà của vợ chồng thượng tá biên phòng An Giang Hoàng Văn Nam và nhà chị vợ bị phát hiện chứa hàng tấn hàng lậu. (Ảnh: CACC)

Trước đó, theo xác nhận của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang, bà Trần Thị Vàng là vợ thượng tá Hoàng Văn Nam - Phó phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang, còn Trần Thị Dũng là chị ruột bà Vàng.

Sau khi xảy ra vụ việc, ngày 13/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Hoàng Văn Nam vì thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến việc vợ cho người khác gửi hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong nhà, để lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. Việc đó đã tạo ra dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân, gia đình, đơn vị và lực lượng BĐBP.

Lê Văn Lên và Trần Thị Dũng. (Ảnh: CACC)

Sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Hoàng Văn Nam; UBKT Bộ Tư lệnh BĐBP đã vào kiểm tra, đình chỉ công tác và tạm dừng lớp học cao cấp chính trị của thượng tá Hoàng Văn Nam để chờ kết quả điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ.