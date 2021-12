Vô ý để xảy ra cháy, một doanh nghiệp ở TT-Huế bị xử phạt

Ngày 2/12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Phát (đường số 5, Cụm công nghiệp An Hòa, phường An Hòa, TP.Huế) sau vụ doanh nghiệp này để xảy ra vụ hỏa hoạn.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Phát do Nguyễn Bá Quang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị với số tiền 80.000.000 đồng về hành vi vô ý để xảy ra cháy gây thiệt hại trên 50.000.000 đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Phát bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt do vô ý để xảy ra vụ cháy. Ảnh: T.A.P.

Việc xử phạt này căn cứ vào khoản 6, Điều 48 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trước đó, tại Công ty cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Phát xảy ra vụ hỏa hoạn gây thiệt hại khá lớn.

Sau vụ cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập biên bản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Phát và Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên ' Huế có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt sau đối với doanh nghiệp này.