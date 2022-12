Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận tình trạng voi rừng xuất hiện gần các khu dân cư, trang trại, nương rẫy của người dân. Thậm chí, những cá thể voi rừng có kích thước lớn còn thong dong đi trên đường. Những địa phương thường xuyên được các cá thể voi rừng ghé thăm đó là xã Lục Dạ, huyện Con Cuông; xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu.



Cá thể voi rừng vừa xuất hiện tại xã Châu Phong, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An. Cá thể voi thong dong rảo bước trên quốc lộ. Ảnh: N.T

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 5 đàn voi với khoảng 16 cá thể. Nghệ An cũng là địa phương có số voi hoang dã lớn thứ 3 cả nước, chỉ sau tỉnh Đắk Lắk và Đồng Nai. Tuy nhiên, trong số 5 đàn thì có đến 3 đàn đơn lẻ, không còn khả năng phát triển.

Ba đàn voi đơn lẻ gồm, 2 cá thể voi cái (2 mẹ con) sinh sống ở những cánh rừng xã Châu Phong và Châu Hạnh, huyện Qùy Châu. Đàn đơn lẻ thứ 2 là một cá thể voi cái sống tại những cánh rừng ở xã Nam Sơn và Bắc Sơn, huyện Qùy Hợp. Đàn đơn lẻ thứ 3 là một cá thể voi cái có địa bàn sinh sống ở những cánh rừng thuộc xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Những đàn voi đơn lẻ này sẽ không thể phát triển nếu như không được khẩn trương sáp nhập với đàn voi khác.

Trước đó, hai cá thể voi cũng xuất hiện tại gần khu dân cư ở xã Châu Phong, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.T

Hàng chục năm trước, tại những cánh rừng già ở xã Châu Phong và Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An vẫn tồn tại đàn voi khá đông đúc với nhiều cá thể voi đực. Tuy nhiên do nạn săn bắn thời điểm đó đã khiến các cá thể voi đực không còn. Hiện nay chỉ còn lại 2 cá thể voi cái, đây là 2 mẹ con. Trong đó cá thể voi mẹ đã già và bị chột một mắt. Cá thể voi con thời gian gần đây đã trưởng thành, lớn gần bằng mẹ. Tuy nhiên, đàn voi này đã không còn khả năng phát triển do không có voi đực. Đây cũng là tình cảnh tương tự của những đàn voi đơn lẻ khác.

Cá thể voi có trọng lượng rất lớn, độc bước trên đường khiến nhiều người khiếp vía. Ảnh: N.T