Volkswagen Viloran liên danh Trung Quốc vừa ra mắt: Người dùng chê thiết kế lạc hậu, giá bán quá cao

Ở thị trường Việt Nam, Volkswagen luôn là thương hiệu có những sản phẩm dù trang bị kém, thiết kế không bắt kịp xu hướng, song lại có mức giá bán “trên trời”, vượt xa cả phân khúc trên.



Việc Volkswagen định vị thương hiệu “lỡ cỡ", trên phân khúc phổ thông, dưới xe sang đã khiến người dùng không dành nhiều tình cảm cho thương hiệu này dẫu có xuất xứ châu Âu.

Volkswagen Viloran: Nguồn gốc Trung Quốc?

Volkswagen Viloran là sản phẩm liên doanh của Volkswagen-SAIC đến từ Trung Quốc và vốn dành cho thị trường tỷ dân. Tuy nhiên, hãng xe này đã mở rộng thị trường sang Việt Nam khi nhu cầu xe Minivan khá phổ biến thời gian gần đây.

Volkswagen Viloran được sản xuất bởi Volkswagen-SAIC. Ảnh VW.

Với việc được sản xuất bởi Volkswagen-SAIC, Volkswagen Viloran không còn là sản phẩm thuần Đức mà đã có sự can thiệp của Tập đoàn SAIC Trung Quốc. Do đó, đây sẽ là lý do lớn khiến Volkswagen Viloran khó thuyết phục người dùng trong nước.

Đối với người dùng, định kiến xe Trung Quốc, giá cao vẫn còn khá nặng nề, đặc biệt Volkswagen Viloran sở hữu mức giá cao như xe sang thuần Đức như Mercedes-Benz V-Calss là rào cản lớn khi cạnh tranh với đối thủ đến từ Hàn Quốc như KIA Carnival.

“Với tôi, đã mua xe Đức là phải thuần Đức chứ lai tạp như thế thì mua xe Trung Quốc giá rẻ hẳn đi khỏi phải lăn tăn, nghĩ ngợi”, người dùng Quỳnh Anh nói khi Volkswagen Viloran ra mắt.

Volkswagen Viloran thiết kế lỗi thời, giới hạn khách hàng

Cũng giống như nhiều dòng xe của Volkswagen, Viloran có thiết kế khá tương tự và không có gì nổi bật. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng ngoại thất của Volkswagen Viloran khá giống Toyota Sienna đời cũ.

“Phom dáng Volkswagen Viloran nhìn khá lỗi thời, thiếu thanh thoát và thoáng qua có phần giống Toyota Sienna đời cũ đã bán ở Mỹ từ gần 10 năm trước. Bán ở Việt Nam, đa số người dùng phải ưa phần nhìn rồi mới tính tiếp nên rất khó”, khách hàng Anh Quang nói.

Thiết kế Volkswagen Viloran khá đơn điệu. Ảnh VW.

Việc thiết kế dáng xe nằm trong vùng an toàn như Volkswagen Viloran sẽ chỉ giới hạn được bộ phận khách hàng là người trung niên. Trong khi đó, người trẻ tuổi sẽ không mặn mà với thiết kế có phần nhàm chán của Volkswagen Viloran.

“Xu hướng thiết kế trẻ hiện nay của Hàn, hay ngay cả xe Nhật đang thịnh hành mà Volkswagen Viloran có dáng như tôi nghĩ không thể cạnh tranh được”, anh Quang nói thêm.

Ngoài ra, nội thất của Volkswagen Viloran cũng tương đối "bình dân" khi màn hình thiết kế với phần viền dày, các trang bị còn lại cũng chỉ ở mức ổn so với mức giá 2 tỷ đồng mà người dùng phải bỏ ra để sở hữu.

Volkswagen Viloran: Động cơ khá yếu

Volkswagen Viloran dùng động cơ sức mạnh khiêm tốn. Ảnh VW.

Volkswagen Viloran sử dụng máy 2.0L tăng áp, công suất 220 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp số DSG 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Trong khi đó, với bản cao cấp của KIA Carnival, người dùng được trải nghiệm máy xăng Smartstream 3.5L, V6 DOHC 24 van, cho công suất cực đại 268 mã lực và mô-men xoắn 331 Nm.

Công suất động cơ yếu, Volkswagen Viloran còn phải “vác” trên mình khung gầm trọng lượng lớn bởi kích thước của mẫu xe này đều nhỉnh hơn KIA Carnival. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến vận hành thực tế của Volkswagen Viloran.

Volkswagen Viloran giá quá cao

Giá Volkswagen Viloran cao là rào cản lớn. Ảnh VW.

Theo mức giá công bố, Volkswagen Viloran Premium có giá là 1,989 tỷ đồng và 2,188 tỷ đồng với bản Luxury.

Mức giá trên của Volkswagen Viloran thực sự khiến người dùng “ngã ngửa” bởi gần bằng Mercedes-Benz V-Calss và cao hơn nhiều KIA Carnival. Theo đó, mẫu Minivan của thương hiệu Hàn Quốc dao động từ 1,209 - 1,834 tỷ đồng.

Hơn nữa, KIA Carnival vượt trội về thiết kế đầy trẻ trung, tiện nghi, công nghệ dồi dào và vận hành mạnh sẽ là những điểm “ăn đứt” Volkswagen Viloran.

“Mức giá của Volkswagen Viloran chắc sẽ khó thuyết phục người dùng. Mua KIA Carnival rẻ hơn vài trăm triệu mà được dáng vẻ thể thao, trẻ trung hơn. Tôi nghĩ, Volkswagen Viloran bán 1 thời gian sẽ giảm vài trăm triệu như các mẫu xe T-Cross, Virtus hay Teramont", tài khoản T.H chia sẻ quan điểm trên một hội nhóm ô tô trên facebook.

Nhìn chung, Volkswagen Viloran sẽ gặp nhiều thách thức ở Việt Nam bởi thiết kế không nổi bật, giá bán cao và sản xuất bởi liên doanh Trung Quốc Volkswagen-SAIC là rào cản với đại đa số người dùng trong nước.