Vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp 2.000 hộ nông dân ở Đồng Tháp mở rộng quy mô sản xuất

Hơn 2.000 hộ hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn

Ông Lý Văn Giàu - Chủ tịch Hội ND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND trong tỉnh đạt trên 61 tỷ đồng tạo điều kiện cho hơn 2.000 hộ hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả.

Để nguồn vốn Quỹ HTND phát huy hiệu quả, Hội ND các địa phương triển khai việc cho vay vốn Quỹ HTND lồng ghép với hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của nông dân xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: M.N

Đánh giá hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, lãnh đạo Hội ND tỉnh Đồng Tháp khẳng định: Thông qua Quỹ HTND tỉnh đã tạo việc làm cho hội viên, nông dân, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả. Hội đã gắn các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về phát triển sản xuất trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập.

"Qua khảo sát thực tế, phần lớn các hội viên, nông dân sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND đầu tư các mô hình, dự án đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Điển hình như: dự án sản xuất xoài tại xã Tịnh Thới (TP.Cao Lãnh); nuôi lươn sinh sản xã Bình Thạnh (TP.Hồng Ngự); trồng hoa kiểng tại phường An Hòa (TP.Sa Đéc); sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn an toàn tại xã Mỹ Long (huyện Cao Lãnh), mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng xã Long Thuận (huyện Hồng Ngự)... Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn cũng như giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh"- Chủ tịch Hội ND tỉnh Đồng Tháp khẳng định.

Nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân

Được vay 55 triệu đồng từ Quỹ HTND, ông Trần Văn Lắng (ở xã Hòa An, TP.Cao Lãnh) đã đầu tư nuôi dê sinh sản. Ông Lắng cho biết đã dùng vốn vay để mua con giống, làm chuồng nuôi. Hội ND xã còn tạo điều kiện cho ông tham gia lớp tập huấn kỹ thuật nuôi dê sinh sản. Hiện, đàn dê của ông phát triển tốt, từ 6 con dê giống ban đầu đến nay đã tăng lên 14 con.

Anh Trần Thanh Long (ở xã Tân Bình, huyện Thanh Bình) cũng vui mừng khi được Quỹ HTND cho vay 50 triệu đồng để đầu tư trồng lúa theo hướng an toàn. "Đất ruộng của gia đình tôi có 1ha. Nhờ tiền vay của Quỹ HTND, tôi thuê thêm 2 ha nữa và mua vật tư nông nghiệp để phát triển sản xuất"-anh Long chia sẻ.

Chủ tịch Hội ND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Nhằm tiếp tục đưa hoạt động Quỹ HTND đi vào nền nếp trong thời gian tới, Hội ND tỉnh vừa ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động và cho vay vốn Quỹ HTND tỉnh giai đoạn 2024 - 2028.

Theo đó, từ năm 2024 - 2025, Hội ND tỉnh xây dựng đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND tỉnh Đồng Tháp trình UBND tỉnh phê duyệt. Triển khai tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy quản lý, điều hành Quỹ HTND. Hoàn thiện việc nâng cao công tác cho vay và quản lý nguồn vốn Quỹ HTND.

Đến năm 2028, hoàn thiện việc nâng cao công tác quản lý tài chính Quỹ HTND. 100% cán bộ, người lao động phụ trách hoạt động Quỹ HTND các cấp được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo đề án, phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND do Hội ND tỉnh quản lý đạt trên 80 tỷ đồng. Cùng với đó, triển khai nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy quản lý, điều hành và quản lý tài chính Quỹ HTND; truyền thông về hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân và công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động Quỹ HTND do các cấp Hội ND quản lý.