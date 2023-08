Ngày 7/8/2023, chủ đầu tư đã có văn bản gửi quận, phường về việc xin tự tháo dỡ công trình nguy hiểm. Từ ngày 8/8/2023, UBND phường cùng Công an phường đã tổ chức lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn chủ đầu tư tháo dỡ, dự kiến trong 7 ngày.