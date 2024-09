Vụ 17 hộ dân sơ tán lên núi tránh lũ ở Cốc Lầu (Bắc Hà, Lào Cai): Chính quyền địa phương đã biết từ trước

Thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai có 87 hộ, 410 nhân khẩu thuộc 2 dân tộc là Mông và Dao cùng sinh sống. Do địa hình thôn Kho Vàng ở gần suối nên tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất. Trước thông tin về ảnh hưởng của cơn bão số 3, chính quyền địa phương đã chủ động lên kế hoạch, tuyên truyền, vận động người dân sống ở khu vực nguy hiểm di dời đến nơi an toàn để tránh trú.

Lực lượng chức năng xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai tiếp cận người dân thôn Kho Vàng ở nơi tránh trú (ảnh cắt từ clip). Nguồn: Báo Lào Cai.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết: Trước khi bà con di chuyển lên núi để tránh lũ quét, sạt lở đất, đã được cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động. Trong số 17 hộ của thôn Kho Vàng di chuyển có hộ của Trưởng thôn Vàng Seo Chứ. Ông Chứ là thành viên trong nhóm phòng chống thiên tai của xã gồm Chủ tịch xã và các trưởng thôn... Tất cả chỉ đạo của xã đối với thôn về việc di chuyển bà con đến nơi an toàn khi thời tiết có diễn biến xấu, ông Chứ đều nắm được và tuyên truyền tới bà con.

17 hộ dân thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) di chuyển lên núi, căng lều bạt ở tạm để tránh lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: Xã Cốc Lầu cung cấp.



Được biết, vào ngày 9/9, khi phát hiện nguy cơ sạt lở trên địa bàn thôn Kho Vàng nhưng do không có sóng điện thoại để thông tin với chính quyền xã, Trưởng thôn Kho Vàng đã vận động cả xóm gồm 17 hộ dân chủ động di chuyển lên một khu đất gần đó để dựng lán trú ngụ cho an toàn.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu, nếu đi đường cũ thì từ nhà Trưởng thôn Kho Vàng đến UBND xã Cốc Lầu khoảng 12km. Mưa lũ, sạt lở khiến giao thông từ UBND vào thôn bị chia cắt, phải đi xe đến thôn Cốc Lầu sau đó đi bộ lên. Trên thôn mất điện và mất sóng điện thoại nên không liên lạc được. Lực lượng chức năng của xã đi tìm từ hôm Chủ nhật (ngày 9/9) đến thứ Ba (ngày 11/9) mới tìm thấy nơi người dân lánh nạn.

Chuyến hàng cứu trợ của Báo NTNN/Dân Việt cập bến, tiếp tế cho người dân vùng lũ ở Lào Cai. Ảnh: Tuấn Hùng

Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, thôn Kho Vàng vẫn mất điện và mất sóng điện thoại nhưng an toàn về con người. Do lực lượng của xã hạn chế trong khi lực lượng lao động trong thôn có nhiều nên xã đã liên hệ để trưởng thôn huy động lực lượng đến địa điểm tập kết, vận chuyển lương thực về cho bà con trong thôn; động viên bà con hỗ trợ lẫn nhau. Về điện lưới, dự kiến sẽ mất nhiều thời gian để khôi phục do các cột điện bị gãy, đổ hết.

Như Dân Việt đã đưa tin, tối 11/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Nghi, Bí thư Đảng ủy xã Cốc Lầu cho biết, chính quyền xã Cốc Lầu đã tiếp cận được 17 hộ dân thôn Kho Vàng mà trước đó không liên lạc được do mưa lũ khiến đường sạt lở, mất điện và không có sóng điện thoại.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Cốc Lầu, trước đó, xã đã cảnh báo người dân thôn Kho Vàng đang nằm ở khu vực nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao. Đến sáng 10/9, do mưa lũ, tuyến đường từ trung tâm xã lên thôn Kho Vàng bị sạt lở, chia cắt giao thông nên lực lượng chức năng không tiếp cận được thôn Kho Vàng.

Đến sáng 11/9, lực lượng Công an xã phải đi bộ 15km đường rừng mới tiếp cận được địa bàn thôn và tìm đến nơi người dân lánh nạn.