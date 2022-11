Vụ 2 CSGT đánh người dân ở Long An: Công an tỉnh xử lý như thế nào?

Liên quan đến vụ 2 cảnh sát giao thông (CSGT) dùng dùi cui đánh người dân ở đoạn đường tỉnh 833 ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ (tỉnh Long An), Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã có những phương án xử lý gồm 3 người trong kíp trực ngày 31/10.