Lãnh đạo Công an huyện Tân Trụ xác nhận với phóng viên Dân Việt 2 người trong clip này đúng là hai chiến sĩ thuộc đội CSGT – TT Công an huyện Tân Trụ tên Hà Tấn Phong (đại úy) và Nguyễn Huỳnh Công Minh (thượng úy). Clip: FB

Sáng 1/11, Trưởng Công an huyện Tân Trụ, thượng tá Nguyễn Văn Lưu xác nhận với phóng viên Dân Việt, đã xem đoạn clip hai người mặc sắc phục giống CSGT dùng dùi cui đánh tới tấp người dân.

Hình ảnh hai chiến sĩ CSGT dùng dùi cui đánh người dân ở đoạn đường tỉnh 833 ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) được người dân đưa lên mạng xã hội Facebook. Ảnh: FB

Theo thượng tá Lưu, hai người này chính là chiến sĩ thuộc đội CSGT – TT Công an huyện Tân Trụ tên Hà Tấn Phong (đại úy) và Nguyễn Huỳnh Công Minh (thượng úy).

Liên quan đến việc một chiến sĩ CSGT trong clip ghi lại đã dùng dùi cui đánh người dân, thượng tá Lưu giải thích: Trong vụ việc này, ứng xử của hai chiến sĩ như vậy là sai. Tuy nhiên, cũng có lỗi của người vi phạm. Cụ thể, người vi phạm đã không chấp hành hiệu lệnh của hai chiến sĩ CSGT, lạng lách, đánh võng, không mang giấy tờ xe, xe không có kính chiếu hậu… Khi làm việc với CSGT huyện Tân Trụ, người vi phạm đã nhận sai.

"Tôi đã viết báo cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh Long An, trước mắt đã cho hai đồng chí Phong, Minh tạm nghỉ việc tại đơn vị chờ ý kiến chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh", thượng tá Lưu nói.

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 31/10, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội hình ảnh hai người mặc sắc phục giống CSGT dùng dùi cui đánh tới tấp một người đi xe máy màu đỏ trên đoạn đường được xác định tại xã Tân Bình, huyện Tân Trụ (tỉnh Long An).

Một người dân sống trên đoạn đường này xác nhận với phóng viên, sự việc xảy ra vào thời gian buổi sáng 31/10, tại tỉnh lộ 833 ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ (tỉnh Long an). Cháu của người dân này có tài khoản facebook tên A.T đã đăng tải sự việc trên.