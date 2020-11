Vụ 2 nhân viên quán bánh xèo ở Bắc Ninh: Đau xót nhìn thân thể chằng chịt sẹo của cậu bé giúp việc

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Phạm Văn Lương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi Công an mời chủ quán bánh xèo và người giúp việc đến trụ sở Công an xã Yên Trung làm việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong đã tạm giữ chủ quán để tiếp tục điều tra làm rõ.