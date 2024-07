Vụ 3 lao động tử vong trong hầm thủy điện ở Lai Châu: Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH T&Đ 86

Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động", xảy ra ngày 11/7/2024 tại Công trình xây dựng hầm dẫn nước thuộc dự án Thủy điện Nậm Cuổi 1 làm 3 công nhân thiệt mạng, Cơ quan CSĐT xác định:

Tháng 2/2023, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Cuổi 1 ký hợp đồng giao khoán thi công hạng mục đào hầm và gia cố tạm công trình hầm tại thủy điện Nậm Cuổi 1 – xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, trị giá 26,6 tỷ đồng với Công ty TNHH T&Đ 86 do Đoàn Trọng Đạt (sinh năm 1986, trú tại tổ 15, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; thời điểm đó là lái xe của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc công ty.

Trong quá trình tổ chức thi công công trình từ tháng 2/2023 đến nay, Đoàn Trọng Đạt đã không nghiên cứu các quy định về đảm bảo an toàn trong lao động trong thi công công trình ngầm; không tổ chức tập huấn về an toàn lao động cho người lao động theo quy định; không tổ chức kiểm tra, quan trắc lượng không khí trong hầm trước khi cho công nhân vào làm việc; không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân…

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Đoàn Trọng Đạt. Ảnh: A.Dương

Bên cạnh đó, ngày 9/7/2024 tại công trình hầm đang thi công có một công nhân bị ngạt khí phải đưa đến Bệnh viện huyện Phong Thổ để cấp cứu, nhưng Đạt không chỉ đạo Chỉ huy trưởng công trường dừng mọi hoạt động trong khu vực hầm; không kiểm tra các điều kiện an toàn, không thực hiện các bước kiểm tra chất lượng không khí trong hầm... nên đã dẫn đến sự việc ngày 10/7/2024 có 3 công nhân đã vào hầm triển khai công việc bị tử vong do ngạt khí.

Hành vi của Đoàn Trọng Đạt đã phạm vào tội: Vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Ngày 18/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Đoàn Trọng Đạt.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.