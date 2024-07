Hình ảnh 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng 252 bị cáo trong đại án đăng kiểm hầu tòa

Bị can Đặng Việt Hà chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm khối V phải tính tiền nộp cho Hà căn cứ vào số lượng phương tiện vào đăng kiểm tại mỗi trung tâm. Từ chủ trương, yêu cầu, chỉ đạo của Hà, lãnh đạo phòng VAR, giám đốc các trung tâm đăng kiểm khối V đã triển khai. Do đó, Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của Phòng kiểm định xe cơ giới giai đoạn từ ngày 1/8/2021 đến 30/9/2022 với hơn 31,1 tỷ đồng.Từ ngày 1/4/2022 đến tháng 11/2022, Đặng Việt Hà nhận hối lộ của 4 trung tâm đăng kiểm khối V tại TP.HCM hơn 7,6 tỷ đồng, nhận hối lộ của 5 trung tâm đăng kiểm khối V tại TP.Hà Nội là 780 triệu đồng và nhận 680 triệu đồng của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D. Do đó, bị can Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi "Nhận hối lộ" với tổng số tiền là 40,2 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bị can Đặng Việt Hà hưởng lợi số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.