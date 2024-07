Kẻ bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản lĩnh án

Ngày 18/7, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (35 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (35 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị xét xử về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Thiên Long

TAND tỉnh Long An tuyên phạt Sơn mức án 15 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".



Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 2/10/2023, bị cáo Sơn thuê ô tô 5 chỗ của ông Nguyễn Hữu Phương (60 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tài xế du lịch 4 chỗ) đến trường mầm non ở phường 6, TP.Tân An (Long An) rước con đi chơi. Vào trường, bị cáo đề nghị cô giáo cho đón luôn bé gái L.M.C (4 tuổi, ngụ phường 2, con của bạn) đi Thảo Cầm Viên (TP.HCM).

Cô giáo đồng ý. Bị cáo Sơn đề nghị ông Phương chạy về nhà, gửi con trai cho mẹ ruột giữ, sau đó tiếp tục đưa cháu M.C đến TP.HCM.

Đại diện gia đình bị hại phát biểu tại phiên tòa. Ảnh: Thiên Long

Đến cổng Thảo Cầm Viên, bị cáo kêu ông Phương về, tiền xe để tính sau. Lúc này, bị cáo gọi taxi định đưa bé gái đến bến xe Miền Đông để đi Đà Lạt (Lâm Đồng). Xe chạy vào khu vực phường An Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM), sợ đường xa bé gái khóc khiến sự việc bại lộ, bị cáo dự định vào một khách sạn nào đó gần nhất.

Trên đường đi, hắn ta liên tục dùng hai điện thoại để gọi điện, nhắn tin cho cha mẹ cháu M.C nói đã bắt cóc con gái, đồng thời yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng chuộc con. Nghi phạm liên tục gửi hình ảnh bé gái cùng chai thuốc diệt cỏ, đe dọa trong 60 phút không chuyển tiền sẽ cho bé gái uống và anh ta cũng sẽ uống để tự sát.

Nguyễn Thanh Sơn (35 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị bắt trên đường bỏ trốn. Ảnh: Thiên Long

Khi đến khách sạn, Sơn dùng căn cước của mình đăng ký phòng.

Lo sợ tính mạng con gái, cha mẹ bé gái chuyển nhanh 100 triệu đồng rồi nhanh chóng báo cảnh sát hình sự. Nhiều lần nhận tiền chuyển được 1 tỷ đồng vào hai tài khoản ngân hàng, bị cáo chuyển cho 12 con nợ tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Còn lại, anh ta chuyển vào 2 ngân hàng khác nhằm mục đích để chiếm giữ, tiêu xài.

Khoảng 20 phút sau, nghi phạm rời khách sạn với lý do có người thân bị tai nạn giao thông, sau đó nhờ nhân viên lễ tân trông giùm con gái chờ người nhà đến đón sau.

Khoảng 21 giờ ngày 2/10/2023, xe khách đến đoạn đường thuộc thị trấn Tân Phú (Đồng Nai) thì bị cảnh sát chốt chặn bắt giữ.

Cảnh sát hình sự Long An đã thu hồi tại 4 ngân hàng cùng 12 chủ nợ số tiền gần 920 triệu đồng, bàn giao cho gia đình nạn nhân.