Thông tin mới nhất vụ 3 mẹ con giáo viên mất tích ở Hải Dương, trao đổi với phóng viên, sáng nay (10/5), lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 3 mẹ con giáo viên mầm non trên sông Thái Bình, đoạn chảy qua xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng. Lực lượng cứu hộ đã trục vớt thi thể các nạn nhân lên bờ. Cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra vụ việc.

Thi thể cháu bé đã được tìm thấy từ 6h sáng nay (10/5). Ảnh: CTV

Ông Trần Thế Tuyền - Chủ tịch UBND xã Cẩm Văn thông tin, thi thể bé gái 2 tuổi được tìm thấy lúc 6h sáng nay, cách vị trí có dấu chân của chị T. ngược lên trên thượng nguồn khoảng 350m. Vào khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể của cô giáo T. và cháu bé 9 tháng tuổi.

"Ban đầu lực lượng chức năng hy vọng đây chỉ là hiện trường giả, khi chị T. có những bộc phát về suy nghĩ tiêu cực. Nhưng khi tìm thấy thi thể của 1 nạn nhân, gia đình và chính quyền biết rằng điều kỳ diệu đó đã không xảy ra" - ông Trần Thế Tuyền nói.

Các lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm thi thể của ba mẹ con cô giáo trên sông Thái Bình. Ảnh: CTV

Như đã đưa tin, sáng 8/5, chị V.T.H.T (SN 1991, giáo viên một trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Giàng) cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo con gái lớn 2 tuổi đi ra khỏi nhà. Khi đó, người thân nghĩ chị T. đưa các con đi dạo như ngày thường.

Đến 10h sáng, một số người quen, nhận được tin nhắn có đại ý giống như “tạm biệt” của chị T.

Khi đó, mọi người liền đổ xô đi tìm, phát hiện thấy dép, điện thoại, xe đẩy của 3 mẹ con ở sát bờ sông Thái Bình.