Vụ 3 người đàn ông đánh hội đồng tài xế taxi công nghệ ở Bình Dương dưới góc nhìn pháp lý

3 người đàn ông đánh hội đồng tài xế taxi công nghệ ở Bình Dương

Ngày 13/1, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, 3 người liên quan đến vụ việc đánh hội đồng tài xế taxi gây xôn xao dư luận đã đến cơ quan công an trình diện. 3 đối tượng được xác định là Trương Minh Tiến (39 tuổi), Nguyễn Minh Lâm (37 tuổi) và Lê Ngọc Sơn (37 tuổi). Hiện công an đang lấy lời khai các đối tượng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, Anh L.N.L (37 tuổi) cho biết, anh chạy taxi công nghệ. Gần 1 giờ 12/1, anh L điều khiển ô tô về nhà trên đường Hưng Định 17, phường Hưng Định.

Khi anh L vừa dừng xe trước cửa nhà thì có hai người đàn ông chở nhau trên một xe máy dừng lại, đập mạnh vào xe của anh. Anh L bước xuống hỏi tại sao đập xe mình thì hai người đàn ông này gây chuyện và gọi điện thoại kêu thêm một người đàn ông khác đến.

Khi người đàn ông kia đến, ba người này vây anh anh L. Các đối tượng đã quật ngã nam tài xế nam tài xế xuống đất rồi dùng tay, chân, nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu. Nghe tiếng la hét, người dân sống gần đó chạy ra can ngăn thì ba người đàn ông mới dừng tay rồi bỏ đi.

Tài xế taxi công nghệ bị đánh hội đồng. Ảnh: A.X.

Anh L bị đánh chảy máu tay trái và nhiều thương tích trên phần đầu. Chiếc xe ô tô của anh hư hỏng ở phần cánh cửa. Sau sự việc, anh L đã trình báo Công an phường Hưng Định, TP Thuận An.

Nhóm đối tượng gây ra vụ việc có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, hành vi của ba đối tượng trên đã có dấu hiệu cấu thành nhiều tội danh như tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự và tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ vụ việc. Trường hợp tỉ lệ tổn thương cơ thể của tài xế công nghệ từ 11% trở lên, hoặc các hành vi gây thương tích của ba người đàn ông này thuộc Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự, thì ba người đàn ông này có thể sẽ phải nhận mức hình phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm và cao nhất là bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.

Về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản, phía cơ quan điều tra sẽ tiến hành định giá phần tài sản bị thiệt hại. Nếu giá trị tài sản thiệt hại dưới 2.000.000 đồng và không thuộc các trường hợp như người vi phạm từng bị xử phạt hành chính, xử lý hình sự hay hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương thì sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp, cơ quan chức năng định giá tài sản thiệt hại từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, người phạm tội có thể bị phạt tiền 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.