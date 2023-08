Vụ 4 mẹ con chết bất thường ở Khánh Hòa: Người chồng có thể bị xử lý thế nào?

Người chồng là nghi phạm giết 4 mẹ con ở Khánh Hòa

Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Hải (SN 1971, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Nghi phạm Hồ Xuân Hải được xác định là chồng và cha của 4 nạn nhân chết bất thường vào sáng 23/8 tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm.

Nghi phạm Hồ Xuân Hải. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, ông Hải khai đã đầu tư trang trại heo ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, nhưng thất bại và đang nợ tiền nhiều người không có khả năng chi trả. Trong cơn túng quẫn, ông lên mạng tìm hiểu cách đầu độc cả gia đình. Nghi can sau đó mua bình khí CO, tham khảo cách sử dụng.

Rạng sáng 23/8, khi người vợ Nguyễn Hoài Ngọc Diệp (49 tuổi) và 3 con gái đang ngủ, ông này xả khí CO vào phòng rồi cũng ở lại đây cùng mọi người.

Đến khoảng 10h, người thân của gia đình đến, phát hiện bà Diệp và các con đã tử vong. Riêng ông Hải co giật, được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình này. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định 4 nạn nhân tử vong do ngộ độc khí CO.

Đối mặt nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với thông tin ban đầu như trên, cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Khi có căn cứ cho thấy lời khai của ông Hải là đúng, ông này chính là người đã mua hóa chất CO về đầu độc vợ con, đây là hành vi giết người, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông này về tội Giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết từ hai người trở lên, giết người mà người phạm tội có nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục; sử dụng phương pháp có thể làm chết nhiều người nên nếu bị chứng minh có tội, hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.

Theo ông Cường, khí CO là một chất khí không màu, không mùi, bắt cháy và có độc tính cao. Nếu hít phải 1 lượng lớn khí CO vào cơ thể, sẽ gây nên tình trạng thiếu oxi trong máu. Nếu tình trạng đó kéo dài có nguy cơ tử vong rất cao.

Ông Hải đã tìm hiểu trên mạng Internet và biết được loại khí này có thể đầu độc và làm chết người nên đã mua về nhằm mục đích sát hại cả gia đình, bao gồm vợ con và chính bản thân để mong thoát khỏi cảnh nợ nần, túng quẫn.

Đây là một vụ việc hết sức đau lòng, thể hiện sự quẫn bách, tính ích kỷ của người chồng, người cha trong gia đình. Chỉ vì bản thân nợ nần mà sát hại những đứa con vô tội và cả vợ của mình.

Suy nghĩ của người đàn ông này thiếu chín chắn, hành vi rất đáng trách, đáng lên án nên phải chịu mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

"Đây là vụ việc có dấu hiệu cấu thành tội phạm, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân, xác định có hành vi giết người hay không để xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm có thể đối mặt mức án cao nhất của tội giết người" – ông Cường nêu quan điểm.