Khởi tố vụ 4 mẹ con chết bất thường ở Khánh Hòa

Ngày 25/8, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Hải (SN 1971, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Quyết định khởi tố đang đợi Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Nghi phạm là Hồ Xuân Hải được xác định là chồng và cha của 4 nạn nhân đã chết bất thường vào sáng 23/8.

Liên quan vụ việc 4 mẹ con trong một gia đình tử vong ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm vào ngày 23/8, cơ quan chức năng xác định, các nạn nhân bị đầu độc bằng khí CO.

Hồ Xuân Hải - nghi phạm được xác định liên quan đến vụ 4 mẹ con chết bất thường ở Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hồ Xuân Hải (52 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam) là nghi phạm đầu độc vợ và các con khi đang ngủ.

Các lượng chức năng xác định 4 mẹ con trong gia đình đã tử vong gồm: Bà N.H.N.D (sinh năm 1974) cùng 3 con gái là H.N.K.N (sinh năm 2002), H.N.K.G.M (sinh năm 2009) và H.N.T.A (sinh năm 2013).

Hiện trường vụ 4 mẹ con chết bất thường ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm. Ảnh: Công Tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí CO.

Khám nghiệm các tử thi, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến việc 4 mẹ con bà N.H.N.D tử vong là do ngộ độc khí CO.

Video người thân và hàng xóm thắp hương chia buồn với gia đình.

Trước đó, khoảng 10h sáng 23/8, hàng xóm nhà ông Hải phát hiện thấy vợ và 3 con gái ông Hải đang nằm bất động trong nhà nên báo cơ quan chức năng. Riêng ông Hải đang nằm có dấu hiệu sinh tồn nên hàng xóm liền đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.