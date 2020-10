Vụ 54 căn nhà trái phép trên đất lâm nghiệp: UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn

Liên quan đến vụ việc 54 căn nhà trái phép được xây dựng trên tiểu khu 268 mà báo Dân Việt đã phản ánh, ngày 28/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Kế hoạch, Đầu tư tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp các Sở Tài nguyên Môi trường, NNPTNT, Sở Xây dựng, Sở Công thương và UBND huyện Đức Trọng tiến hành kiểm tra tình hình, tiến độ thực hiện dự án của Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Phương Nam.

Khu vực tiểu khu 268 đã có hàng chục căn nhà không phép được xây dựng.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND huyện Đức Trọng kịp thời lập đầy đủ hồ sơ thủ tục và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, tại tiểu khu 268, thuộc địa phận xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng đã có 54 căn nhà không phép được xây dựng tại địa điểm trên. Đặc biệt, tại địa điểm trên chỉ có 5-7 ngôi nhà của đồng bào dân tộc, còn lại của những người từ TP.Đà Lạt và nơi khác đến mua đất của đồng bào dân tộc rồi xây dựng nhà trái phép.

Trong 54 căn nhà không phép chỉ có 5-7 căn nhà của người dân tộc thiểu số.

Ông Hồ Hữu Hiếu - Chủ tịch xã Hiệp An cho biết, xã cùng các cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng đã đến hiện trường kiểm tra. Hiện, UBND xã Hiệp An mới có văn bản đề nghị UBND huyện Đức Trọng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Văn Quyền (32 tuổi, ngụ xã Hiệp An, Đức Trọng) và anh Bùi Thanh Nhuận (28 tuổi, ngụ phường 10, TP.Đà Lạt) có hành vi lấn chiếm đất rừng, xây dựng công trình trái phép.

Khu vực trên đã được kéo đường dây điện trung thế vào để vận hành.

Điều đáng nói, lực lượng chức năng còn phát hiện các đơn vị xây nhà trái phép kéo được cả hệ thống điện trung thế dẫn từ hướng TP.Đà Lạt vào khu vực trên. Hiện phóng viên đã liên hệ với Công ty Điện lực Lâm Đồng để làm rõ vụ việc trên và đang chờ đơn vị này có câu trả lời chính thống.