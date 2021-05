Vụ 78 lao động người Trung Quốc làm việc không phép: Do không am hiểu pháp luật Việt Nam?

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với đại diện 4 nhà đầu tư và Nhà thầu của 4 dự án Nhà máy điện gió Krông Búk 1, 2 và Nhà máy điện gió Cư Né 1, 2

Một dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang được các nhà đầu tư triển khai

Theo bà Lý, hiện nay có 78 người lao động nước ngoài quốc tịch Trung Quốc đang làm việc cho các dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn huyện Krông Búk, trong đó có 48 người có khai báo lưu trú trên địa bàn xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Toàn bộ số người lao động nước ngoài này chưa được cấp giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Số lao động người Trung Quốc trên đã vi phạm pháp luật lao động về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trong số lao động người Trung Quốc này, có 8 người hiện đang làm việc ở Gia Lai và Trà Vinh điều động đến hỗ trợ cho dự án.

Có 78 lao động quốc tịch Trung Quốc đang làm việc cho các dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Theo giải thích của nhà thầu, trước khi đưa người nước ngoài vào làm việc họ đã tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thông qua mạng Internet. Tuy nhiên, không biết ngôn ngữ Việt Nam nên chưa tìm hiểu hết, do dịch bệnh Covid-19, không có nhân lực am hiểu pháp luật Việt Nam do đó nhà thầu mới đưa người nước ngoài vào làm việc; nhà thầu cũng xác nhận là việc đưa người nước ngoài vào làm việc khi chưa được cấp giấy phép lao động là chưa đúng với quy định và vi phạm pháp luật về lao động của Việt Nam.

Nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định; cam kết thời gian thực hiện hoàn thành các thủ tục, không tái vi phạm.

Trong thời gian tới nếu Nhà đầu tư và Nhà thầu tiếp tục vi phạm pháp luật lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.