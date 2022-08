Vụ 8 sinh viên uống rượu, 6 nguy kịch 2 tử vong: 8 người uống sạch năm lít rượu pha với nước ngọt

Methanol hay thường được gọi là cồn công nghiệp, có nhiều công dụng khác nhau: làm sơn, dung môi,... Tuy nhiên chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol.

Ngộ độc rượu từ ethanol thường nhẹ hơn, chỉ có các triệu chứng như say rượu nhưng ngộ độc rượu do methanol thì thường nặng hơn do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định khuyến cáo người dân không nên uống rượu,bia không rõ nguồn gốc để tránh tình trạng ngộ độc methanol.