Vụ án kê khống 1.213 ngôi mộ giả ở Huế: Cựu cán bộ công an bị đề nghị mức án cao nhất số bị cáo

Như tin đã đưa, từ ngày 25/7, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kê khống 1.213 mộ giả để trục lợi. Vụ án có 71 bị cáo bị xét xử 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ".

Các bị cáo trong vụ án kê khống 1.213 mộ giả ở Huế tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: M.N.

Vụ án dự kiến sẽ xét xử từ ngày 25/7 đến ngày 5/8. Đây là vụ án có số lượng bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng rất đông và được dư luận xã hội quan tâm.

Sau nhiều ngày xét xử, đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đưa ra đề nghị mức án cho các bị cáo.

Đối với 3 bị cáo thuộc Doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ (phường An Tây, TP.Huế) là Nguyễn Quốc Hùng bị đề nghị xử phạt từ 7 năm đến 8 năm tù; Nguyễn Văn Hiền bị đề nghị xử phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; Nguyễn Quyền bị đề nghị xử phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với nhóm 13 bị cáo là cán bộ, chuyên viên của tổ công tác được phân công nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc cất bốc mồ mả trong phạm vi của dự án và lãnh đạo tại các địa phương có mồ mả ở trong diện di dời đến chôn cất bị đề nghị mức án như sau:

Dương Nhật Phong bị đề nghị mức án từ 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù; Nhiêu Khánh Phước Hưng và Đoàn Văn Hoài từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm tù; Nguyễn Văn Qúy và Phan Phước Thìn từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù; Đặng Thành Vương từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; Bùi Văn Mau, Nguyễn Anh Khoa, Đỗ Kỳ Tài, Nguyễn Quang Trung, Đặng Minh Tuấn và Huỳnh Văn Thịnh bị đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

71 bị cáo trong vụ án bị xét xử 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ". Ảnh: M.N.

Riêng đối với Nguyễn Ngọc Hải Đăng đề nghị xử phạt từ 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù do bị cáo này không nhận tội và không khắc phục hậu quả, nên không được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Nguyễn Ngọc Hải Đăng là cựu cán bộ công tác tại Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế.

Đối với nhóm 55 bị cáo là những người dân trực tiếp đi làm mộ giả để được hưởng đền bù, hầu hết các bị cáo trong số này đã khắc phục hoàn toàn số tiền lừa đảo. 8 bị cáo trong nhóm này bị đề nghị mức án từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù, số còn lại bị đề nghị hình phạt từ 9 tháng đến 2 năm 6 tháng tù, nhưng được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

Theo hồ sơ vụ án, trong các năm 2019 và 2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Huế (chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, TP.Huế) ký hợp đồng kinh tế theo từng khu vực với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế về việc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất tái định cư để bàn giao lại cho chủ đầu tư. Khu vực giải phóng mặt bằng có nhiều mồ mả của người dân thuộc diện phải di dời được nhà nước bồi thường, hỗ trợ.

Sau khi ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế hợp đồng lại với Doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ do Nguyễn Quyền làm Giám đốc thực hiện việc phát quang, giăng dây, khoanh vùng và cắm thẻ lên các ngôi mộ phải di dời ở khu vực giải phóng mặt bằng.

Nguyễn Quyền đã cùng 2 con trai gồm Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Văn Hiền móc nối, thông đồng với các hộ dân (là các bị cáo trong vụ án) có mồ mả ở trong diện phải di dời để kê khống mộ giả nhằm trục lợi.

Đây là vụ án có số lượng bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng rất đông và được dư luận xã hội quan tâm. Ảnh: M.N.

Cha con Nguyễn Quyền cũng cấu kết với các cán bộ, chuyên viên trong tổ công tác được phân công nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc cất bốc mồ mả trong phạm vi của dự án gồm: Nhiêu Khánh Phước Hưng, Đoàn Văn Hoài, Nguyễn Ngọc Hải Đăng, Dương Nhật Phong, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Anh Khoa, Đỗ Kỳ Tài, Huỳnh Văn Thịnh, Đặng Minh Tuấn (là cán bộ thuộc Ban Quản lý đầu tư xây dựng TP.Huế, Trung tâm Phát triển quy đất TP.Huế và Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế) để nhóm cán bộ, chuyên viên này không kiểm tra và loại bỏ các mộ giả trong khi di dời mồ mả, tạo điều kiện cho các hộ dân kê khai số lượng lớn mộ giả để cùng nhau chiếm đoạt tiền hỗ trợ, bồi thường của nhà nước.

Sau khi tiến hành cất bốc trót lọt các mộ giả, các bị cáo Hùng, Hiền, Quyền và các bị cáo là các chủ mộ tiếp tục có hành vi móc nối trực tiếp hoặc gián tiếp với các bị cáo là nhóm cán bộ có chức vụ, quyền hạn của các UBND phường, xã thời điểm này gồm: Nguyễn Văn Quý (Chủ tịch UBND xã Hương Thọ), Phan Phước Thìn (Chủ tịch UBND phường Hương An), Đặng Thành Vương (Bí thư Đảng ủy phường Hương Hồ), Bùi Văn Mau (Phó Chủ tịch UBND phường Hương Hồ) và đưa tiền cho các cán bộ này để được xác nhận vào "đơn xin xác nhận" với nội dung mộ đã di dời và được đưa đến chôn cất tại các địa phương do các bị cáo này lãnh đạo, quản lý mặc dù thực tế không có mộ được đưa đến chôn cất, an táng.

Sau đó, cha con ông Quyền cùng những người dân là bị cáo trong vụ án hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để chiếm đoạt tiền hỗ trợ, bồi thường của nhà nước với tổng số tiền 2.213.405.000 đồng...