Vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh: Sai phạm trong việc tham mưu gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Ngày 26/3, trả lời tại Họp báo quý I năm 2024 của Bộ Công an, đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an (A09), thông tin về vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Theo Cục phó Cục A09, đây là vụ án rất phức tạp, phạm vi xảy ra rộng, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều bộ ngành, doanh nghiệp

Ông Bá cho biết đến nay, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an. Ảnh: Xuân Huy.

Bước đầu, nhà chức trách xác định các bị can đã có sai phạm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi, sai phạm trong việc thẩm định, cấp giấy phép hoạt động điện lực và công nhận ngành vận hành thương mại cho một số dự án điện mặt trời trái quy định pháp luật, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Vụ án này Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, ngày 3/11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự, đối với:

Trần Quốc Hùng (SN 1976 - Phó Trưởng phòng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương);

Trịnh Văn Đoàn (SN 1982 - Chuyên viên Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương);

Nguyễn Hữu Khải (SN 1977 - Trưởng phòng Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam);

Đỗ Ngọc Tuyền (SN 1988 - Chuyên viên Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam);

Trương Hoàng Dũng (SN 1982 - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, đây là vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố", mà Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý, điều tra.

Sáu ngày sau, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 4/1, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam với ông Hoàng Quốc Vượng (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".