TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dân khởi kiện Chủ tịch xã; thông tin mới vụ người đàn ông hành hung bác sĩ

Dân khởi kiện Chủ tịch xã do không kiên quyết xử lý hành vi lấn chiếm đất

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Nguyễn Văn Hơn (56 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) gửi đơn đến TAND huyện Tân Thạnh khởi kiện Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh Đông do không giải quyết triệt để hành vi lấn chiếm đất.

Vỉa hè tiếp giáp 2 căn hộ được cho là lấn chiếm đất, Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh Đông chậm giải quyết, dân khởi kiện. Ảnh: Thiên Long

Theo hồ sơ, trước đây ông Nguyễn Văn Truyền, cha ruột của ông Nguyễn Văn Hơn (56 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cẩm (58 tuổi) có tranh chấp về quyền sử dụng đất, đã được TAND huyện và tỉnh Long An giải quyết.

Năm 2003, ông Truyền có chia cho con ruột là ông Hơn phần đất với diện tích 964m2, sau đó nhà nước cấp giấy quyền sử dụng đất. Phần đất này, có tiếp giáp với phần đất của vợ chồng ông Lê Anh Kiệt, bà Lương Thị Cẩm (ngụ cùng ấp).

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, sử dụng, phía ông Kiệt, bà Cẩm lấn chiếm phần đất của ông Hơn tổng cộng khoảng 43m để xây dựng nhà tường kiên cố.

Đầu năm 2022, ông Hơn gửi đơn đến UBND xã Hậu Thạnh Đông đề nghị xã giải quyết. UBND xã đã lập đoàn đến hiện trường và xác định cọc ranh bị mất do mở rộng lộ, sau đó xã thực hiện việc khôi phục lại cọc ranh.

Đồng thời, đoàn UBND xã đã lập biên bản xác định ông Kiệt, bà Cẩm lấn chiếm phần đất của ông Hơn phía tiếp giáp lộ là 0,2m, phần phía sau 2,2m, phần cuối là 1,9m. Sau khi xác định ông Kiệt, bà Cẩm có hành vi lấn chiếm đất, xã không cương quyết xử lý, buộc ông Kiệt, bà Cẩm trả lại đất như hiện trạng ban đầu mà để vợ chồng ông Kiệt tiếp tục xây dựng nhà hoàn chỉnh.

Ngày 28/7, ông Hơn đã gửi đơn ra TAND huyện Tân Thạnh khởi kiện Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh Đông, do không xử lý hành vi lấn chiếm đất mà ông đã gửi đơn khiếu nại nhiều năm qua.

Ngày 30/7, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, ông Lê Thanh Đông cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp UBND xã Hậu Thạnh Đông nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, rà soát toàn bộ sự việc tranh chấp của 3 hộ dân để báo cáo UBND huyện có hướng xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Thông tin mới vụ người đàn ông hành hung bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 29/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã mời Đào Quốc Bảo (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh) làm việc liên quan đến vụ bác sĩ bị hành hung xảy ra tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Làm việc với cơ quan Công an quận Bình Thạnh, Bảo cho biết mình rất hối hận khi có những hành động không chuẩn mực với bác sĩ, cũng vì lo cho tình hình sức khỏe của con gái. Bảo mong muốn được bác sĩ, cộng đồng mạng lượng thứ.

Đào Quốc Bảo làm việc tại cơ quan Công an quận Bình Thạnh, Bảo cho biết rất hối hận khi có những hành động hành hung bác sĩ. Ảnh: B.T

Cũng trong quá trình làm việc, Bảo kể lại: Khi đưa con gái đến khám và ngồi chờ bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng 15 phút mà vẫn chưa có bác sĩ làm việc, do quá bức xúc nên xảy ra tranh cãi với bác sĩ T., dẫn đến hành vi dùng tay bóp cổ bác sĩ T. như trên.

Bảo nhận thức rõ bác sĩ T. đang làm nhiệm vụ cấp cứu, có yêu cầu Bảo đợi từ 30 phút đến 60 phút sẽ có bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng gắp dị vật cho bé gái nhưng anh Bảo không chấp hành mà dùng vũ lực tấn công bác sĩ T.

Theo cơ quan công an, hành vi của Bảo đã cản trở hoạt động cấp cứu điều trị bệnh nhân của bác sĩ T. và ca trực của khoa cấp cứu, ảnh hưởng đến tâm lý, uy tín của bác sĩ T. và ca trực cấp cứu trong đêm 27/7. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, nếu đủ cơ sở sẽ tiến hành khởi tố vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoảng 11 giờ ngày 28/7, Công an phường 7 tiếp nhận tin tố giác tội phạm của bác sĩ P.H.T. (SN 1989, ngụ thành phố Đà Nẵng) về việc bị đánh trong lúc đang cấp cứu tại bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã mời Bảo là người đã có hành vi đánh bác sĩ T. đến làm việc. Qua điều tra, công an xác định, khoảng 21 giờ ngày 27/7, Bảo dẫn con gái ruột tên Đ.N.T. (11 tuổi, bị hóc xương cá) đến bệnh viện nhân dân Gia Định để khám điều trị.

Lo lắng cho tình hình sức khỏe của con gái, Bảo đã có hành động hành hung bác sĩ. Ảnh: B.T

Khi đến khoa cấp cứu, điều dưỡng H.T.H.Th. (SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh) là người tiếp nhận, làm hồ sơ bệnh án cho gia đình viết tình trạng bệnh. Sau đó, bé T. được điều dưỡng Th. dẫn đến cho bác sĩ N.H.T.A. (SN 1997, ngụ quận 1) thăm khám bên ngoài, dùng tay sờ cổ. Qua thăm khám, bé T. bình thường, nuốt nước bọt được, đau nhẹ.

Bé gái được chuyển cho 1 bác sĩ khác để kiểm tra lại tình trạng bệnh và kết quả chẩn đoán: chỉ bị đau cổ nhẹ, sức khỏe bình thường, bác sĩ chỉ định bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng gắp xương. Lúc này, Bảo chờ khoảng 10 phút, không thấy điều trị gì nên đến quầy hồ sơ gặp bác sĩ P.H.T. là trưởng ca trực của khoa Cấp cứu bệnh viện nhân dân Gia Định, đang ngồi xem phim XQ, CT để điều trị bệnh nhân cấp cứu nặng.

Tại đây, Bảo cho rằng việc cấp cứu chậm và yêu cầu gắp xương liền hoặc viết giấy chuyển tuyến. Bác sĩ T. trả lời: "Hiện tại bé vào có bác sĩ khám rồi, không có khó thở, không suy hô hấp, không khóc la, có thể chờ để bác sĩ Tai Mũi Họng nội soi gắp xương".

Bảo bức xúc và dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của bác sĩ T., đẩy bác sĩ này lùi 3-4 bước chân rồi té ngã, dựa lưng vào vách tưởng và được nhiều người can ngăn. Sau đó, Bảo dẫn bé T. đến Bệnh viện Nhi đồng II TP.HCM để thăm khám. Tại đây, bác sĩ khám chuyên khoa chẩn đoán tình trạng đau cổ nhẹ, sức khỏe bình thường, không thấy dị vật, cho về nhà theo dõi. Hiện tại, sức khỏe của bé gái bình thường.

Lời khai nghi phạm dùng dao đâm 3 người thương vong sau khi dự đám cưới

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/7, Công an Sóc Trăng cho biết đang điều tra vụ dùng dao đâm 3 người thương vong, xảy ra sau một đám cưới.

Lưu Nhật Chiến (SN 1983) bị công an tạm giữ để tiến hành điều tra hành vi dùng dao đâm 3 người thương vong sau khi dự đám cưới. Nguồn: congan.soctrang.gov.vn

Thông tin vụ dùng dao đâm 3 người thương vong sau khi dự đám cưới từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng: Theo lời khai ban đầu của đối tượng, vào khoảng 20 giờ ngày 26/7, Chiến và vợ đến dự đám cưới nhà người quen ở ấp Phụng An, xã An Mỹ, huyện Kế Sách.

Đến khoảng 21 giờ thì ra về, trên đường về Chiến gặp 3 thanh niên cũng đi ra về từ đám cưới và 1 trong 3 thanh niên này cầm cây định đánh vợ chồng Chiến. Sau đó, hai bên có xảy ra tranh cãi và mâu thuẫn dẫn đến đến xô xát với nhau.

Trong lúc xô xát, Chiến lấy cây dao bấm từ trong túi quần ra đâm vào người 3 thanh niên trên làm 1 người tử vong và 2 người bị thương. Danh tính 3 thanh niên tử vong và bị thương được xác định là N.H.Q, 25 tuổi; L.V.Đ, 25 tuổi và L.B.K, 32 tuổi, ngụ tại các địa phương thuộc huyện Long Phú và huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi gây án, đối tượng Chiến bỏ trốn, đến ngày 27/7 thì đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chị “dắt” em gái vào tù vì buôn ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/7, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Thị Xuân Anh (SN 1986) và Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 2001, cùng trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo nội dung cáo trạng, để có tiền tiêu dùng cá nhân, khoảng đầu tháng 1/2021 Xuân Anh tham gia vào việc mua bán trái phép chất ma túy. Xuân Anh đã liên lạc và mua 300 gam ma túy đá một người thanh niên ở Quảng Nam với giá 74 triệu đồng.



Sau khi mua được ma túy, Anh đem về nhà phân chia thành nhiều gói nhỏ với kích thước khác nhau dùng để bán lại cho nhiều người kiếm lời.

Người mua điện thoại hoặc nhắn tin cho Xuân Anh đặt mua ma túy, Xuân Anh đồng ý bán và hẹn địa điểm giao dịch tại khu vực quanh nhà ở. Những lúc không ở nhà, có người mua đến thì Xuân Anh điện thoại về nhờ em gái là Nguyễn Thị Hồng Ngọc giao ma túy và nhận tiền.

Đến 23 giờ 30 ngày 7/6/2021 tại tổ 17, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Đà Nẵng, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Thị Xuân Anh thu giữ toàn bộ số ma túy Xuân Anh và Hồng Ngọc chưa bán hết.

2 bị cáo tại tòa. Ảnh: PV

Trong vụ án này, Xuân Anh phải chịu trách nhiệm toàn bộ số ma túy đã thu giữ, khối lượng 187,893 gam ma túy loại Methamephetamine, Hồng Ngọc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số ma túy thu giữ, khối lượng 8,588 gam ma túy loại Methamephetamine.

Xuân Anh khai, do điều kiện gia đình khó khăn, vợ chồng ly thân, một mình phải nuôi hai con nhỏ, đúng lúc mở quán dịch bùng phát phải đóng cửa nên bị cáo đã sang nhượng quán được một số tiền. Khi có số tiền này bị cáo đã bỏ ra 74 triệu để mua ma túy để bán.

Bị cáo Xuân Anh thừa nhận, bản thân đã sử dụng ma túy trước khi "bắt tay" vào mua bán ma túy.

Nguyễn Thị Hồng Ngọc đang là sinh viên ngoại ngữ năm 2. Khi biết chị gái buôn bán ma túy cũng đã khuyên chị không nên dính dáng đến ma túy. Tuy nhiên, khi nghe chị tâm sự, có người đàn ông thương và lo cho mẹ con chị gái và chị có ý định không buôn ma túy nữa… Ngọc nghĩ rằng lần này được chị nhờ là lần cuối để chị "dừng lại", nên mới giúp.

Quá trình điều tra và tại phiên xét xử, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối hận về hành vi sai trái của mình.

HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thị Xuân Anh mức án 20 năm tù, phạt bổ sung số tiền 30 triệu đồng và Nguyễn Thị Hồng Ngọc mức án 7 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Phạt tiền, tước giấy phép lái xe cho khách dàn hàng ngang chụp ảnh trên cầu Cửa Hội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/7, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa xử phạt hành chính với ông T.T.K. (60 tuổi) và V.M.T. (49 tuổi, cùng trú Nghệ An), vì dừng, đỗ ô tô trên cầu Cửa Hội, gây mất an toàn giao thông.

Cụ thể, hai tài xế sẽ bị phạt tổng số tiền 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Riêng chủ xe khách chở 20 người dừng trên cầu, dàn hàng chụp ảnh do đang trong hành trình di chuyển, sẽ đến làm việc và xử lý sau.

Hình ảnh dừng xe cho khách xuống chụp ảnh giữa cầu Cửa Hội được camera hành trình ghi lại.

Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân, sau khi cầu Cửa Hội đi vào hoạt động, đơn vị thường xuyên tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không dừng, đỗ xe trên cầu để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh một số phương tiện dừng trên cầu Cửa Hội để một đoàn khoảng 20 người mặc đồng phục dừng dàn hàng, xếp đội hình để chụp ảnh. Lúc này, một chiếc xe tải chạy qua suýt tông vào nhóm người này. Sự việc được camera hành trình của xe tải ghi lại và đăng lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân xác định được 3 phương tiện gồm 1 xe khách, 1 xe con và 1 xe bán tải đã dừng trên cầu Cửa Hội.

Cầu Cửa Hội được thông xe vào tháng 3/2021. Cây cầu bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có tổng chiều dài tuyến hơn 5,2km, trong đó phần cầu dài hơn 1,7km. Chiều rộng cầu nhịp chính 18,5m, tổng mức đầu tư của dự án là gần 1.000 tỷ đồng.

Clip xe khách dừng giữa cầu Cửa Hội cho người xuống chụp ảnh.