Vụ bảo vệ ngân hàng VietBank bị đâm gục: Mâu thuẫn trong việc bàn giao ca trực

Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Minh về hành vi cố ý gây thương tích.



Các quyết định khởi tố, bắt giam đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Võ Văn Minh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo cơ quan chức năng, qua điều tra ban đầu cho thấy, Minh làm bảo vệ ngân hàng VietBank chi nhánh Bà Rịa. Khoảng 7h35 ngày 4/8, Minh nhận điện thoại của ông T.V.G., bảo vệ của ngân hàng trên về việc Minh không ra thay ca trực.

Sau đó, Minh và ông G. cự cãi qua điện thoại. Thời điểm này, do vẫn còn đang say rượu nên bực tức ông G., Minh mang theo 1 cái kéo và 1 con dao, lái xe máy từ nhà đến gặp ông G. tại chi nhánh ngân hàng.

Tại đây, Minh dùng kéo đâm ông G. gây thương tích ở vùng cổ, vùng liên sườn. Sau khi gây án, Minh bị bảo vệ ngân hàng VietBank bắt giữ, giao cơ quan công an phường Phước Trung, TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý.

Tại cơ quan công an, Võ Văn Minh đã khai nhận hành vi phạm tội.