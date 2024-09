Vụ bé gái 13 tháng tuổi gãy chân sau khi đi học về: Cơ sở mầm non đã chậm trễ, thiếu trách nhiệm!

Vụ bé gái 13 tháng tuổi tố bị gãy chân: Bất ngờ với văn bản trả lời của cơ sở mầm non

Ngày 12/9, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, cơ quan công an vẫn đang tích cực vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc cháu bé 13 tháng tuổi bị gãy chân sau khi từ cơ sở mầm non về nhà.

Theo đó, UBND phường Hoàng Liệt đã có quyết định tạm dừng hoạt động của Nhóm trẻ lớp mầm non độc lập Vạn Xuân có địa chỉ tại khu biệt thự 4, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. UBND phường yêu cầu chủ cơ sở mầm non độc lập Vạn Xuân tạm dừng mọi hoạt động đón trẻ, dạy và học từ ngày 10/9 cho tới khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Hình ảnh giáo viên xách tay bé gái 13 tháng tuổi gây phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Đào Hồng N. (37 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt) cho biết, con gái 13 tháng tuổi bị gãy chân mới đây được bác sĩ cho tháo bột để tránh ảnh hưởng sau này do bé đang tập đi.

"Hiện gia đình tôi vẫn cho con nghỉ học ở nhà thêm một thời gian để chăm sóc. Gia đình cũng lo ngại phần chân bị gãy của con sau này bị ảnh hưởng nên rất lo lắng", anh N. nói.

Anh N. cũng chia sẻ, trước đó, thông qua UBND phường kết nối gia đình đã có buổi làm việc với Nhóm trẻ lớp mầm non độc lập Vạn Xuân. Yêu cầu của gia đình là nhà trường đăng tải lên mạng xã hội công khai xin lỗi trước khi làm việc.

Nhóm trẻ lớp mầm non độc lập Vạn Xuân hiện đã bị tạm dừng hoạt động. Ảnh: Gia Khiêm

"Tuy nhiên, nhà trường lại có văn bản khiến gia đình không đồng tình nên mọi việc chúng tôi yêu cầu và mong muốn cơ quan công an xác minh làm rõ. Ai làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. UBND phường cũng đã thông báo cho gia đình về việc tạm thời dừng hoạt động của trường cho tới khi có kết luận điều tra", anh N. chia sẻ.

Phụ huynh học sinh cho hay, trước đó ngày 7/9, Nhóm trẻ lớp mầm non độc lập Vạn Xuân cũng đã đăng tải văn bản lên trang cá nhân của trường. Theo đó, văn bản trả lời được ghi gửi lên UBND phường Hoàng Liệt, Công an phường Hoàng Liệt, Phòng GDĐT quận Hoàng Mai và bố mẹ phụ huynh bé Đào Khánh A.

Theo văn bản trả lời của đại diện cơ sở là bà Huỳnh Thị Hương Thắng thông tin, hồi 14h32 ngày 13/8, trong quá trình trông cháu A., thời điểm này cô Hoàng Thị T. phát hiện cháu A. đã vệ sinh ra bỉm và cần thay bỉm mới cho cháu. Cô đã đưa cháu vào nhà vệ sinh ngay gần đó.

"Hành động đưa là ban đầu xách nách nhưng do cháu phản ứng lại nên cô đã vội vàng xách 1 tay trái, 1 tay lấy đồ chơi cháu đang cầm trên tay, sau đó 2 tay cô xách 2 tay cháu đưa vào nhà vệ sinh để vệ sinh cho cháu. Hành động được camera phòng học ghi lại và trong quá trình đó có cô giáo Nguyễn Thị Lệ G. cũng trong lớp học… Cử chỉ đưa cháu vào nhà vệ sinh của cô giáo là vội vàng, khách quan nhìn thấy chưa đủ ân cần khi chăm sóc trẻ. Với vị trí chủ trường tôi đánh giá việc chăm sóc cháu A. của giáo viên T. là chưa thể hiện sự ân cần khi chăm sóc trẻ".

Theo anh N., phụ huynh chỉ nắm được nhà trường đăng tải văn bản lên trang cá nhân của trường chứ không có động thái gửi cho gia đình và không có động thái xin lỗi khiến gia đình anh vô cùng bức xúc.

Được biết, sau khi đăng tải văn bản lên mạng xã hội, ngày 11/9, nhà trường sau đó đã gỡ bỏ thông tin này. Trước vụ việc này, PV Dân Việt cũng đã liên hệ với chủ cơ sở là bà Huỳnh Thị Hương Thắng nhưng chưa nhận được phản hồi.

Cơ sở mầm non đã chậm trễ, thiếu trách nhiệm, không thông tin, báo cáo các cấp quản lý

Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cũng nhấn mạnh, nếu chủ cơ sở này không thực hiện, tiếp tục vi phạm, phường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Phường yêu cầu thông báo tới phụ huynh 43 trẻ đang theo học tại Nhóm lớp mầm non độc lập Vạn Xuân, bố trí sang học tại các lớp mầm non tư thục khác đủ điều kiện, theo nguyện vọng của gia đình.

Phường Hoàng Liệt cũng đề nghị tổ công tác quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập, công an phường, tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo tạm dừng hoạt động của lớp mầm non độc lập Vạn Xuân. Nếu phát hiện nhóm lớp không chấp hành, báo ngay về UBND phường để giải quyết, xử lý kịp thời.

Con gái anh N. bị gãy chân phải phải bó bột. Ảnh: GĐCC

UBND quận Hoàng Mai cho hay, đã tiếp nhận thông tin về vụ việc này mấy ngày trước. Tuy nhiên, chủ cơ sở Nhóm lớp mầm non độc lập Vạn Xuân đã chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp cùng gia đình để chăm sóc cháu bé, đồng thời không thông tin, báo cáo các cấp quản lý.

Điều này đã dẫn đến diễn biến sự việc theo hướng tiêu cực, gây ra dư luận không tốt trong cộng đồng. Do đó, UBND quận yêu cầu UBND phường Hoàng Liệt tạm đình chỉ hoạt động của nhóm, lớp mầm non độc lập Vạn Xuân (do bà Huỳnh Thị Hương Thắng làm chủ cơ sở) trong thời gian cơ quan công an điều tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Quận Hoàng Mai cũng yêu cầu phòng GDĐT quán triệt, chỉ đạo ngay đến toàn bộ các nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn về công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non. Đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao nhận thức và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên, không để xảy ra các hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Đồng thời, phòng GDĐT phối hợp với 14 phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn cho trẻ em.

Quận cũng yêu cầu công an quận phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra, xác minh sớm làm rõ sự việc cháu bé bị gãy chân tại Nhóm lớp mầm non độc lập Vạn Xuân, xác định trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Các đơn vị phải rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay công tác quản lý và không để xảy ra tình trạng tương tự.

Như Dân Việt đã phản ánh, sự việc bắt đầu hôm 13/8, khi gia đình anh N. (trú tại phường Hoàng Liệt) phát hiện con gái 13 tháng tuổi bị gãy chân không rõ nguyên nhân khi đi học về. Gia đình đã liên hệ tới nhóm trẻ và cô quản lý, đề nghị xử lý sự việc trên phương diện tình cảm. Tuy nhiên, sau 4 ngày, đại diện nhà trường mới đến thăm hỏi cháu.

Theo anh N., đến 31/8, nhóm trẻ hẹn gia đình tới trường làm việc, chủ nhóm khẳng định cô giáo không có lỗi và cho rằng khó xác định nguyên nhân khi gia đình đưa con về nhà 4 tiếng sau mới phát hiện và báo cho giáo viên. Không đồng thuận với cách giải quyết này, gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan công an, đề nghị làm rõ vấn đề.

"Việc cô giáo kéo tay con tôi thô bạo là phản giáo dục nên gia đình mới ý kiến. Sự việc cũng chỉ do quá lâu nhà trường không phản hồi, nên gia đình mới bức xúc", anh N. nói.