Vụ bé gái 7 tuổi bị bạo hành ở Bình Phước: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo "khẩn"

Công an huyện Đồng Phú đọc lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Tú (bố dượng bé L.Y.D). Ảnh: Thanh Trúc

Vụ bé gái 7 tuổi bị bạo hành ở Bình Phước: Phải xử lý nghiêm để răn đe

Vụ bé gái 7 tuổi bị bạo hành ở Bình Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị, UBND huyện Đồng Phú thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, giúp đỡ đối với em L.Y.D (sinh tháng 7/2015, tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), để hạn chế đến mức thấp nhất các di chứng thể chất, tâm lý, tạo điều kiện để em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Bà Hiền cũng chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, để răn đe đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi bạo lực xâm hại em D. Đồng thời, báo cáo kết quả can thiệp, hỗ trợ về UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 4/8 tới đây.

Trần Thanh Tú (bố dượng cháu L.Y.D) đã bị Công an huyện Đồng Phú khởi tố bị can, bắt tạm giam vào tối 28/7. Ảnh: Thanh Trúc

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo nắm chắc tình hình; khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về trẻ em. Đồng thời, phải đảm bảo 100% tin báo, tố giác về tội phạm xâm hại trẻ em được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, khách quan, xử lý nghiêm theo quy định; tuyệt đối không để kéo dài, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Theo bà Trần Tuệ Hiền: "Vụ cặp vợ chồng bạo hành dã man con gái 7 tuổi ở huyện Đồng Phú là vụ việc vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể đối với trẻ em. Do đó, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để có sức răn đe cho toàn xã hội".

Cháu L.Y.D đang được các y, bác sĩ chăm sóc y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú. Ảnh: Thanh Trúc

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú, sinh năm 1999, thường trú ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

Khởi tố bị can đối với Lầu Y Lầu và thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú (do đối tượng đang mang thai, nuôi con nhỏ) để điều tra về hành vi hành hạ con gái L.Y.D.

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Trần Thanh Tú kết hôn với Lầu Y Lầu, SN 1997 và sống chung tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú. Đến tháng 2/2022, Lầu đón con riêng của mình là bé L.Y.D, sinh tháng 7/2015, ngụ xã Huội Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vào ở chung.

Trong quá trình sống chung, thấy bé D thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú và lười ăn, hay đổ cơm, nên từ đầu tháng 7/2022 đến nay Tú và Lầu nhiều lần đánh bé D gây thương tích.

Đến ngày 27/7, hàng xóm của gia đình Tú phát hiện trên người cháu bé D có nhiều vết thương bầm tím, trầy xước nên đã đến Công an xã Tân Hòa trình báo sự việc.

Nhận tin báo, cơ quan công an mời Tú và Lầu làm việc. Cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.