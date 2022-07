Liên quan đến vụ "bé gái 7 tuổi ở Bình Phước nghi bị bạo hành dã man" xảy ra ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, lúc 17h ngày 28/7, ông Nguyễn Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, cho biết: Hiện cháu bé đang được các y, bác sĩ thuộc Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú tích cực điều trị, chăm sóc tận tình các vết thương trên khắp cơ thể.

Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo Công an xã Tân Hòa mời mẹ ruột, bố dượng và những người liên quan lên làm rõ vụ việc. Lãnh đạo huyện giao Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan, đoàn thể huyện tích cực chữa trị và chăm sóc đặc biệt cho cháu bé.

Những vết thương dày đặc trên thân thể cháu Dĩnh. Ảnh: T.O

Theo ông Nguyễn Thanh Phương, cháu bé nghi bị bạo hành được xác định là L. Y. D, sinh năm 2015, tại tỉnh Nghệ An. Hiện cháu bé đang sinh sống với mẹ ruột (25 tuổi) và bố dượng (23 tuổi), tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 27/7, chị T.O. hàng xóm qua nhà bé chơi và giật mình phát hiện trên người bé có nhiều vết thương bầm tím, nghi cháu bé bị bố mẹ bạo hành nên đã đưa cháu về nhà và cấp báo cho Công an xã Tân Hòa.

Nhận được tin, lãnh đạo UBND xã Tân Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đến nhà chị T.O. đưa cháu về trụ sở UBND xã.

Lúc đưa về xã, cháu bé trong tình trạng bị thương tích khắp cơ thể, phía sau người bị bầm tím từ đầu, cổ đến chân. Đáng chú ý, có nhiều vết thương cũ, đặc biệt nặng nhất là vùng 2 mông có nhiều vết thương rách da gây chảy máu.

Cháu L. Y. D đang được các y, bác sĩ chăm sóc chu đáo tại Trung tâm y tế huyện Đồng Phú. Ảnh: Thanh Trúc

"Hiện cháu L.Y.D đang được các y, bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu - ngoại chấn thương thuộc Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú tích cực điều trị, chăm sóc các vết thương trên khắp cơ thể. Việc chăm sóc bé được giao cho Hội liên hiệp phụ nữ xã Tân Hòa và Hội liên hiệp phụ nữ huyện đảm trách" – ông Phương cho hay.

Mặt khác, trong buổi sáng ngày 28/7, nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện đã đến thăm, tặng quà và nắm bắt tình hình sức khỏe của cháu L.Y.D. Đến thời điểm này, sức khỏe, tinh thần cháu bé đang dần ổn định. Tuy nhiên, tại các vết thương trên mình cháu bé vẫn còn sưng tấy và cháu luôn kêu kêu đau…

Các y bác sĩ đang chăm sóc các vết thương cho cháu D.. Ảnh: Thanh Trúc

Trước đó chiều tối ngày 27/7, hình ảnh bé gái khoảng 7 tuổi với nhiều vết thương nặng khắp cơ thể được một người dân đăng lên trên trang cá nhân Faceook và lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Trao đổi với chúng tôi, chị T.O, ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, xác nhận: Chiều 27/7, khi đi chợ về, chị qua nhà bé gái hàng xóm để cho cháu chút quà thì vô tình phát hiện cháu có nhiều vết thương trên người, nặng nhất là ở 2 mông cháu bé bầm tím nghi bị đánh. Chị T.O đã đưa thông tin lên mạng xã hội và báo cho công an xã Tân Hòa.