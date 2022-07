Hôm qua (21/7), TAND TP.HCM diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ "dì ghẻ" cùng cha ruột bạo hành bé V.A đến tử vong. Phiên tòa diễn ra chưa đầy 1 giờ đồng hồ phải tạm hoãn.

Nguyên nhân do HĐXX đồng ý trả hồ sơ theo yêu cầu của luật sư chuyển tội danh từ "hành hạ người khác", "che giấu tội phạm" sang "giết người" đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột V.A) và yêu cầu giám định lại thương tật của bé V.A.

Nhưng thi thể bé V.A đã hỏa thiêu, vậy tại sao phải giám định lại thương tật cũ và phương án giám định bằng cách nào?

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Giám định lại thương tật bằng cách nào?

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng chi hội luật sư - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM) cho biết: Trường hợp nạn nhân đã hỏa thiêu hoặc đi nước ngoài thì giám định tỷ lệ thương tật qua hồ sơ bệnh án, giải thi (phim, ảnh, tài liệu, kết quả phân tích vi chất …).

Luậ sư Trân Thị Ngọc Nữ (thư 3 trái sang) cùng những luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé V.A. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngoài ra, luật sư Nữ còn cho biết thêm, có thể giám định qua hồ sơ giải phẫu vụ án; trích xuất camera tại thời điểm xảy ra vụ án để phục vụ thêm cho kết quả giám định thương tật.

Về lý do tại sao phải giám định lại thương tật củ của bé V.A, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), bản kết luận giám định pháp y tử thi bé V.A ngày 20/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM kết luận nguyên nhân chết do phù phổi cấp do sốc đa chấn thương.

Cơ chế hình thành dấu vết để lại trên tử thi đã xác định có rất nhiều các tổn thương trên cơ thể là nguyên nhân cháu tử vong, trong đó: "... Là các tổn thương cũ, do vật tày tác động gây nên. Các tổn thương cũ, xảy ra trước khi tử vong trong khoảng từ 2 đến 25 ngày là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của bé V.A".

Quang cảnh bên trong phiên tòa vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành. Ảnh: Chinh Hoàng

Như vậy, Bản kết luận giám định pháp y tử thi đã xác định hành vi sử dụng bạo lực của các đối tượng diễn ra trong thời gian dài gây nên những thương tích rất nguy hiểm, là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của cháu V.A vào ngày 22/12/2021.

Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 (Quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần) đã quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nguyên tắc giám định "Giám định để xác định tỷ lệ % thương tích chấn thương được thực hiện trên hồ sơ trong trường hợp người cần giám định đã bị chết hoặc bị mất tích hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật".

Cũng theo luật sư Thơm, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra có thiếu sót không trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích chấn thương do 2 bị cáo gây ra trước ngày cháu V.A bị giết chết là bỏ lọt tội phạm. Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá tính nguy hiểm hành vi phạm tội kéo dài của chúng và làm căn cứ định tội danh "Giết người" của Nguyễn Kim Trung Thái.

Cơ quan điều tra đã thu thập bệnh án của cháu V.A tại bệnh viện, các tài liệu giám định vết thương cũ và vết thương ngày bé bị tử vong do hành hung ngày 22/12/2021.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra chỉ ra quyết định trưng cầu giám định nguyên nhân tử vong, cơ chế hình thành vết thương ngày 22/12/2021 là chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật. Do đó, trên cơ sở ý kiến của luật sư đưa ra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã chấp nhận trả hồ sơ điều tra bổ sung yêu cầu trưng cầu giám định để có căn cứ buộc tội các bị cáo.

Bạn đọc mong mỏi một bản án công tâm

Vụ án này gây rúng động dư luận khi cả 2 bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, Nguyễn Thái Kim Trung quá tàn độc khi ra tay hành hạ, đánh đập bé V.A trong thời gian dài dẫn đến cái chết thương tâm của một bé gái 8 tuổi.

Ngày 21/7 có hàng trăm người dân tập trung tại TAND TP.HCM để theo dõi phiên xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo. Phiên tòa buộc phải tạm hoãn sau khi diễn ra chưa đầy 1 giờ đồng hồ.

Hay tin hoãn phiên tòa để đổi tội danh đối với Nguyễn Dương Trung Thái, đồng thời yêu cầu giám định loại thương tật của bé V.A, một vài người dân bày tỏ thất vọng. Khi xe của lực lượng chức năng áp giải 2 bị cáo ra về đã lâu hàng trăm người vẫn đứng trước tòa bày tỏ bức xúc.

Hàng trăm người dân tập trung trước cổng TAND TP.HCM để theo dõi sự việc. Ảnh: Chinh Hoàng

Anh Cao Hữu Tuấn (ngụ quận Phú Nhuận) bày tỏ: Từ khi vụ án này xảy ra, anh luôn cập nhật thông tin mỗi ngày trên báo chí để nắm bắt. Hôm qua, anh Tuấn đã có mặt tại TAND TP.HCM để theo dõi vụ án.

"Tôi có 2 con gái nhỏ (học lớp 1 và 3) thi thoảng bọn trẻ có làm sai, tôi nói chuyện nhỏ nhẹ với chúng để chúng biết sai chứ không có dùng vũ lực. Còn đối với 2 bị cáo kể trên thực sự quá… tàn độc, mong tòa xét xử công tâm để dư luận hạ nhiệt", anh Tuấn cho hay.

Trong khi đó, chị Lê Nguyệt (ngụ quận 1) cho rằng: "Tôi tin rằng pháp luật sẽ thực thi công lý đối với kẻ ác. Việc hàng trăm người tập trung theo dõi dễ gây mất trật tự tại tòa".