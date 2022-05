Vụ bé gái 8 tuổi bị hành hạ tử vong: Cha đẻ có bị chuyển tội danh khi cáo trạng đã ban hành?

Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ TP.HCM) - hai bị can liên quan đến cái chết của bé gái 8 tuổi tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.



Theo cáo trạng, Viện KSND TP.HCM truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Giết người và Hành hạ người khác.

Người dân thắp nến cầu siêu cho bé V.A. tại chung cư Sai Gon Pearl, cuối năm 2021. Ảnh: Đình Văn

Bị can Nguyễn Kim Trung Thái, bố đẻ của bé N.T.V.A (8 tuổi, nạn nhân tử vong trong vụ bạo hành) bị truy tố về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm".

Sau khi cáo trạng được ban hành, hai luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bé V.A., là luật sư Nguyễn Anh Thơm và Trần Thị Ngọc Nữ đã đề nghị thay đổi quan điểm truy tố Thái, từ tội Hành hạ người khác sang Giết người.

Vậy Nguyễn Kim Trung Thái có bị thay đổi tội danh khi cáo trạng đã được ban hành?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, luật sư có quyền kiến nghị với cơ quan tố tụng về áp dụng pháp luật, xác định tội danh và đề nghị mức hình phạt, đề nghị về mức bồi thường thiệt hại dân sự.

Như vậy, trong vụ án này luật sư hoàn toàn có quyền đề nghị với viện kiểm sát xem xét lại bản cáo trạng để truy tố bị can Thái về tội Giết người, trong trường hợp kết quả điều tra có những căn cứ cho thấy bị can Thái biết bị can Trang thực hiện hành vi giết người.

Theo ông Cường, về nguyên tắc giới hạn xét xử của tòa án thì tòa án chỉ được xét xử đối với những tội danh mà viện kiểm sát truy tố. Tòa án có thể xét xử với tội danh khác nhưng phải nhẹ hơn tội danh viện kiểm sát đã truy tố.

Bởi vậy trường hợp viện kiểm sát truy tố bị cáo Thái về tội hành hạ người khác, tòa án không thể xét xử bị cáo Thái về tội giết người.

Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án hoặc qua quá trình xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa nếu có căn cứ cho thấy Thái có hành vi thể hiện vai trò đồng phạm cùng với Trang về tội giết người, tòa án sẽ trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu viện kiểm sát và cơ quan điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu đồng phạm để chuyển tội danh.

Ông Cường cho biết, khi cơ quan điều tra truy tố Thái về tội giết người, tòa án mới có thể xử xét xử Thái về tội danh này.

Thái chỉ không bị xử lý về tội giết người nếu không thực hiện hành vi giết người, không giúp sức, không xúi giục, không chỉ đạo bị can Trang thực hiện hành vi giết người.

Sau khi có kiến nghị của luật sư là người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, viện kiểm sát sẽ xem xét và có thể đồng ý để thay đổi cáo trạng truy tố.

Trong trường hợp viện kiểm sát không đồng ý, trong quá trình xét xử vụ án, luật sư sẽ đề nghị với hội đồng xét xử nếu có căn cứ cho thấy Thái có dấu hiệu cùng ý chí thực hiện hành vi giết người cùng với Trang thì tòa án cũng sẽ trả hồ sơ để viện kiểm sát và cơ quan điều tra xem xét chuyển tội danh đối với Thái theo quy định pháp luật.